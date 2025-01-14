Скандал вокруг перевода авиатехников в пехоту: в Воздушных силах сделали заявление

Врио командующего Анатолий Кривоножко сообщил, что ситуация на передовой "требует непростых решений". По его словам, Воздушные силы усиливают бригады на фронте уже "не первый год".

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Авиатехники Воздушных сил ВСУ заявили, что основа украинской авиации — под угрозой уничтожения из-за перевода "почти всех" членов технического персонала в пехоту. Речь идет о людях, которые обслуживают самолеты. 14 января на это отреагировал врио командующего ВС генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

"Учитывая резонанс в медиа относительно перевода специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ, официально сообщаю — такие переводы осуществляться не будут! Это касается и других дефицитных в Воздушных Силах специальностей", — заявил он.

Генерал добавил, что также речь не идет о переводе бойцов, которые проходили обучение на западных ЗРК за рубежом, воинов из расчетов мобильных огневых групп и других узкоспециализированных специалистов, которых заменить "объективно трудно".

"Ситуация на фронте действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных сил", — пояснил он.

Публикация пресс-службы Воздушных сил от 14 января Фото: Скриншот

Кривоножко рассказал, что ПС усиливают собратьев на фронте "не первый год", в первую очередь это касается подразделений, которые готовят на базе Сводной стрелковой бригады. Также в сухопутные подразделения "поэтапно" переводят "определенное количество личного состава" для усиления бригад на передовой.

"Впрочем, это не будет касаться именно дефицитных специальностей и специалистов, которые задействованы для выполнения задач боевой авиацией", — заверил врио командующего.

Он отметил, что ВС постоянно работает над усилением зенитных ракетных войск и совершенствованием системы работы мобильных групп, а также повышает эффективность авиации. Генерал пообещал, что такая работа будет продолжаться, и поблагодарил всех защитников — "и на земле, и в небе".

Напомним, Фокус собрал в одном материале все подробности скандала вокруг перевода авиационно-технического персонала Воздушных сил в пехоту. Уже появилась реакция Генерального штаба ВСУ.

В Newsweek сообщили, что пулеметчики ВСУ в Курской области "не справляются с темпом убийств". В издании предположили, что украинским силам придется сменить тактику.