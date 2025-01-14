Мінус пальне для Ту-95 та Ту-160: супутник показав наслідки удару по Саратовському НПЗ (фото)

Сили оборони дістали до резервуарів з пальним Саратовського НПЗ, розташованого за 700 км від України. На фото з космосу видно чорні плями замість цистерн.

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Саратовський нафтопереробний завод (НПЗ), по якому в ніч на 14 січня вдарили Сили оборони, втратив мінімум два резервуари з пальним. На супутниковому фото видно почорнілі вигорілі майданчики у точка, в яких раніше біліли гігантські цистерни. Про наслідки української атаки на військовий об'єкт РФ проєкт "Схеми" розповів у Telegram-каналі.

У каналі "Схем" увечері 14 січня з'явилась публікація, у якій ішлося про наслідки прильотів по Саратовському НПЗ. Фото стратегічних об'єктів у високій роздільній здатності отримані від компанії Planet Labs. Одне зображення зроблене 7 грудня, і на ньому видно близько 23 великих білих резервуарів. На другому фото, зробленому 14 січня, — замість двох резервуари видніються чорні вигорілі плями. У дописі підсумували, що, ймовірно, росіяни втратили мінімум дві цистерни з пальним.

Удар по РФ - резервуари Саратовського НПЗ 7 грудня Фото: Схеми Удар по РФ - резервуари Саратовського НПЗ 14 січня Фото: Схеми

"Схеми" зауважують, що поруч з НПЗ — військова авіабаза "Енгельс-2", з якої регулярно злітають літаки Ту-95 та Ту-160 для бомбардування України. Медіа NV тим часом написало, що на цьому нафтопереробному заводі, серед іншого, випускають авіаційний керосин — паливо для літаків.

На супутникових фото можна побачити точні координати місцевості, до якої дістала Україна — 51° 27′ 08″ N, 45° 56′ 44″ E. Вказана точка розташована за майже 700 км від українського кордону

Удар по РФ - яка відстань до резервуарів Саратовського НПЗ Фото: Google Maps

Удар по РФ — деталі атаки ЗСУ

Зазначимо, в ніч з 13 на 14 січня російські губернатори, які очолюють області поруч з Україною, попередили про загрозу повітряної атаки українців. Увечері у мережі з'явились перші кадри спалахів у районі Брянського хімічного заводу в населеному пункті Сільце. Місцеві жителі нарахували від 10 до 30 прильотів, і при цьому стверджували, що Сили оборони били ракетами ATACMS.

Протягом ночі росіяни інформували про вибухи у низці областей РФ поруч зі стратегічними об'єктами. Зранку 14 січня аналітики назвали підприємства, які могли потрапити під удар: Алексінський хімічний комбінат в Тульській області, склади боєприпасів на аеродромі "Енгельс-2" (зберігали ФАБи, КАБи, крилаті ракети) та НПЗ в Саратовській області, Брянський хімзавод (виробляє снаряди для РСЗВ "Град", "Торнадо-С", "Смерч" і фугасні авіабомби), "Казань Оргсинтез" у Республіці Татарстан (продукція для БТР та БМП).

Тим часом на основі повідомлень у росЗМІ встановили, що вибухало в 11 регіонах Росії. Зокрема, було гучно також у Ростовській та Тульській областях. Українське командування підтвердило успішне відпрацювання по військових цілях на російській території.

Нагадуємо, 14 січня джерела Фокуса назвали усі об'єкти ЗС РФ, до яких долітали українські засоби ураження в ніч на 14 січня.