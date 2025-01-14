Українські безпілотники "Пекло" і "Бобер" атакували 12 регіонів Росії, — росЗМІ

В ніч на 14 січня БПЛА долетіли навіть до Казані, де почалась пожежа на заводі. Також повторно був атакований НПЗ у Енгельсі.

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Ніч на 14 січня видалась неспокійною для росіян. Місцеві ЗМІ та пабліки писали про те, що нібито українські бойові дрони "Пекло" та "Бобер" атакували одразу 12 регіонів країни-окупанта. Фокус зібрав все, що відомо про атаки.

Атака дронів на регіони Росії

Варто зауважити, що Міноборони Росії не коментувало атаку дронів. Але аеропорты Казані, Саратова, Калуги, Тамбова, Ульяновска, Нижньокамська та Пензи вводили тимчасові обмеження на виліт и приліт літаків.

Повторна атака на Енгельс

Повторна атака безпілотників сталась у російському Енгельсі в Саратовській області, де вже тиждень горить нафтопереробний завод. У місті було чути вибухи, російські пропагандисти стверджують про нібито вдалу роботу російської протиповітряної оборони. Зазначають, що місто нібито атакували українські реактивні ракети-дрони "Пекло" і дрони-камікадзе "Бобер".

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив влучання у "промисловий об'єкт". Минулого разу, коли була атакована нафтобаза комбінату "Крістал", влада використовувала таке саме формулювання.

Також Бусаргін повідомив, що заняття у школах Саратова та Енгельса 14 січня пройдуть у дистанційному режимі.

Атака на Казань

У Казані пожежа після атаки безпілотників — горить завод "Оргсинтез". Підприємство є єдиним у РФ виробником "полікарбонатів, севілену, металоценового поліетилену – пластиків високої міцності, а також один із найбільших у країні виробників поліетиленів високої та низької щільності". РосЗМІ повідомляють, що нібито загорілась тільки цистерна на території підприємства і вогонь вже загасили. Але місцеві пабліки повідомляють, що ціллю була база сжижених газів і там почалась масштабна пожежа.

Атака на Тульську область

У Тульській область вибухи лунали над містом Олексин. Голова області Дмитро Міляєв вже заявив, що в результаті падіння уламків безпілотників були пошкоджені автомобілі та господарські будівлі. І загалом було нібито знищено 16 дронів.

Атака на Ростовську область

Ростовську область нібито атакували 14 безпілотників. Місцеві пабліки пишуть про те, що вони всі нібито були збиті.

Що відомо про решту атак на РФ

У Тамбовській область було атаковане місто Котовськ. Що саме було ціллю – наразі невідомо. Місцеві ЗМІ пишуть про три збиті БПЛА. Над Орловською областю буцімто було збито 17 українських безпілотників. Пропагандистський Telegram-канал Mash також повідомляє про збиті дрони над Курською, Брянською, Білогородською та Волгоградською областями, а також над Краснодарським краєм.

Що відомо про дрони "Бобер" та "Пекло"

Дрон-камікадзе "Бобер" схожий на літак із невеликою передньою частиною основного крила, який повільно летить, але має велику дальність польоту. За деякими даними, дальність польоту БпЛА становить 1000 км. Дрон побудований за аеродинамічною схемою "качка", що забезпечує ефективність зміни висоти для проходження зон ППО.

Дрон "Пекло" – це безпілотник з турбореактивним двигуном, Силам оборони їх передали у грудні 2024 року. Ця ракета-дрон може бити на 700 км та розганяється до 700 км/год. Довжина і розмах крила – приблизно 2 м, через що бойова частина навряд чи перевищує 50 кг. Корпус зроблений за технологіями виробництва реактивних літальних апаратів: метал та клепки.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 січня безпілотники атакували місто Енгельс у Саратовській області РФ. Вдень 8 січня на нафтобазі в російському Енгельсі вибухнув другий резервуар. Пожежа на НПЗ продовжується досьогодні.