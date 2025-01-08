Дим затягнув пів міста: на нафтобазі в російському Енгельсі вибухнув другий резервуар (відео)

Губернатор області Роман Бусаргін повідомляє про двох загиблих пожежників. Місцеві мешканці скаржаться на сильний запах гарі.

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Сили оборони України атакували російське місто Енгельс ударними дронами в ніч з 7 на 8 січня. Місцеві жителі публікували відео масштабної пожежі в районі нафтобази. Після нічної атаки на Енгельс пожежа на промисловому підприємстві триває досі, вогонь розповсюдився на більшу площу, а в місті оголошено надзвичайну ситуацію, повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін о 16:45 8 січня.

"У зв'язку зі збільшенням площі загоряння на промисловому підприємстві, яке зазнало атаки БПЛА, в Енгельсі буде введено режим надзвичайної ситуації", — заявив губернатор.

Він також повідомив, що під час ліквідації пожежі загинули двоє співробітників МНС, а ще одного госпіталізували до лікарні.

У місцевих Telegram-каналах близько 16:00 8 січня також стали писати, що пожежа на нафтобазі знову посилилася. На каналі "Энгельс Онлайн" повідомили, що вогонь палає сильніше, ніж уранці. Канал "ПРО ЭНГЕЛЬС" писав, що дим затягнув половину міста.

Видання ASTRA повідомило, що, за словами місцевого жителя, на нафтобазі загорівся ще один резервуар, а в місті стоїть сильний запах гарі.

Місцеві жителі повідомляють, що на нафтобазі в Енгельсі спалахнув іще один резервуар Фото: Скриншот

Нічна атака на Енгельс: що відомо

Російські медіа повідомили про атаку дронів на нафтобазу міста Енгельс у Саратівській області РФ в ніч з 7 на 8 січня. Місцеві жителі казали про щонайменше 30 вибухів і велику пожежу в районі підприємства.

Ураження російської нафтобази Силами оборони України підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ та уточнили, що мова йде про базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2". З нього злітають російські бомбардувальники під час масованих обстрілів України.

Команда OSINT-аналітиків "Око Гора" повідомляла, що нафтобазу в Енгельсі могли атакувати українські безпілотники "Чаклун-В".

Оглядачі Defense Express стверджують, що в Енгельсі було знищено резервуари зі специфічним паливом підвищеної щільності марки Т-8В, яке в Росії виробляють лише два заводи.