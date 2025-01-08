"Чаклун" налетів на нафтобазу: які дрони атакували російський Енгельс (фото)

Безпілотник "Чаклун-В" — маневрений і швидкий, а також стійкий до впливу російських засобів РЕБ. Маси його бойової частини вистачить для підриву великої нафтобази, зазначають OSINT-аналітики.

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Нафтобазу аеродрому Енгельс у Саратовській області Росії могли атакувати в ніч із 7 на 8 січня безпілотники "Чаклун-В". Про це повідомила в Telegram команда OSINT-аналітиків "Око Гора".

"В атаці на нафтобазу, судячи з кадрів, брали участь БПЛА "Чаклун-В". Бойова частина важить до 20 кілограмів, а дальність польоту — до 700 кілометрів", — з'ясували фахівці.

"Чаклун-В" порівняємо за характеристиками з UJ-22

Унаслідок атаки тривалий час спостерігалася сильна пожежа в районі нафтобази. РосЗМІ нарахували щонайменше 30 вибухів у місті.

За своїми можливостями БПЛА "Чаклун-В" можна порівняти з UJ-22 і відомим UJ-26 "Бобер", дальність польоту яких сягає 800 кілометрів, зазначали аналітики Defence Express.

Міністерство оборони України дозволило постачання дрона "Чаклун" у війська ще в жовтні минулого року. Виробник оснастив БПЛА технологією високої стійкості до радіоелектронних перешкод. Російським засобам РЕБ надзвичайно важко придушити його.

Спеціально розроблене українськими програмістами програмне забезпечення дає змогу ефективно керувати БПЛА в складних погодних умовах.

Безпілотник "Чаклун В" раніше застосовували для атак по цілях у Росії: у червні 2024 року було завдано удару по військовому аеродрому "Моздок" у Північній Осетії.

Нагадаємо, вночі 22 грудня безпілотники атакували російське місто Орел. Місцева влада заявила про загоряння нафтобази в селищі Сталевий Кінь.

У російському Брянську БПЛА влучили в нафтобазу корпорації "Транснефть". Очевидці події спостерігали сильну пожежу.