"Чаклун" налетел на нефтебазу: какие дроны атаковали российский Энгельс (фото)

Беспилотник "Чаклун-В" — маневренный и быстрый, а также устойчив к влиянию российских средств РЭБ. Массы его боевой части хватит для подрыва крупной нефтебазы, отмечают OSINT-аналитики.

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Нефтебазу аэродрома Энгельс в Саратовской области России могли атаковать в ночь с 7 на 8 января беспилотники "Чаклун-В". Об этом сообщила в Telegram команда OSINT-аналитиков "Око Гора".

"В атаке на нефтебазу, судя по кадрам, принимали участие БПЛА "Чаклун-В". Боевая часть весит до 20 килограмм, а дальность полета — до 700 километров", — выяснили специалисты.

"Чаклун-В" сравним по характеристикам с UJ-22

В результате атаки долгое время наблюдался сильный пожар в районе нефтебазы. РосСМИ насчитали не менее 30 взрывов в городе.

По своим возможностям БПЛА "Чаклун-В" сравним с UJ-22 и известным UJ-26 "Бобер", дальность полета которых доходит до 800 километров, отмечали аналитики Defence Express.

Министерство обороны Украины разрешило поставки дрона "Чаклун" в войска еще в октябре прошлого года. Производитель оснастил БПЛА технологией высокой устойчивости к радиоэлектронным помехам. Российским средствам РЭБ чрезвычайно трудно подавить его.

Специально разработанное украинскими программистами программное обеспечение позволяет эффективно управлять БПЛА в сложных погодных условиях.

Беспилотник "Чаклун В" ранее применялся для атак по целям в России: в июне 2024 года был нанесен удар по военному аэродрому "Моздок" в Северной Осетии.

Напомним, ночью 22 декабря беспилотники атаковали российский город Орел. Местные власти заявили о возгорании нефтебазы в поселке Стальной Конь.

В российском Брянске БПЛА попали в нефтебазу корпорации "Транснефть". Очевидцы произошедшего наблюдали сильный пожар.