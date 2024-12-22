"Яркие вспышки", десятки взрывов и пожар: дроны в третий раз ударили по нефтебазе в Орле (видео)

Россияне пожаловались на бессонную ночь, которая сопровождалась "глухими взрывами" и работой ПВО. Губернатор Андрей Кличков подтвердил, что на атакованном объекте вспыхнул пожар.

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Ночью на 22 декабря в российском городе Орел было громко. Об этом сообщали в Telegram-канал "Город Орел".

Местные жители видели "яркие вспышки в небе на окраине Орла". Россияне насчитали около 30 "глухих взрывов". Авторы контента предполагали, что над регионом работают силы ПВО.

Под ударом оказалась нефтебаза

Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил о массированной атаке БПЛА, в результате которой вспыхнул объект топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. Информация о жертвах и пострадавших отсутствовала.

Фото с места событий Фото: Соцсети

Впоследствии Кличков проинформировал, что силы ПВО и РЭБ ликвидировали 20 беспилотников над Орловской областью. По его словам, дроны были нацелены на объекты топливно-энергетической инфраструктуры, но пожар ликвидировали.

"Пострадавших и значительных повреждений нет", — добавил губернатор.

Фото с места событий Фото: Соцсети

В "Милитарном" уточнили, что пораженная нефтебаза расположена по координатам 53.041662, 36.131995 — примерно в 110 км от границы с Украиной. Она оказалась под ударом не впервые, 14 декабря БПЛА атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Стальной Конь", где хранятся нефтепродукты в значительных объемах. Тогда дроны ударили по одному из резервуаров, вызвав сильный пожар.

Нефтебаза принадлежит АО "АК "Юго-Запад Транснефтепродукт"" и является важным элементом нефтепродуктопровода к таким объектам, как ЛПДС "Становое", ППС "Плавск", ЛПДС "8Н" (Унеча), НП "Брянск". Эта атака для нее — уже третья, впервые объект был атакован 16 ноября.

Напомним, ночью на 21 декабря ВС РФ атаковали Украину 113 БПЛА типа Shahed и других типов. ПВО отработала в 11 областях. В Запорожье пострадал 12-летний мальчик, в Харьковской области беспилотник попал в девятиэтажку.

В ГСЧС показали фото вражеского беспилотника-приманки, который застрял на дереве в Киевской области. Он не имел боевой части, поэтому не представлял угрозы для местных.