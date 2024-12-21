На дереве застрял российский дрон-приманка на Киевщине: что известно (фото)

Остатки вражеского беспилотника-приманки сняли с дерева спасатели ГСЧС. Российский аппарат не имел боевой части и не представлял угрозы.

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В Киевской области на дереве застрял российский беспилотник-приманка, он не представлял угрозы для людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.

"В одном из населенных пунктов Киевской области пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины сняли с дерева остатки вражеского беспилотника-приманки", — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что этот беспилотник не имел боевой части и не представлял угрозы для жителей.

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Также спасатели напомнили, что не стоит приближаться к подозрительным предметам, даже если те кажутся безопасными. Кроме этого, нужно позвонить по номеру 101, когда вы заметили что-то подозрительное.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали украинские города с помощью беспилотников типа "Шахед" и других типов дронов. Так украинской противовоздушной обороной было сбито 57 дронов в ряде областей, тогда как локально потеряно еще 56 беспилотников.

19 декабря стало известно, что украинские военнослужащие сбили российский дрон типа "Шахед" с помощью бортового пулемета вертолета Ми-8. Во время вражеской воздушной атаки дрон-камикадзе специально "приземлили" за пределами жилой зоны, чтобы избежать разрушений и жертв на земле.