"Вони попали в нього": дрони атакували російський Енгельс, у місті велика пожежа (відео)

Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 30 вибухів та кажуть, що горить нафтобаза. Також атакованим міг бути аеродром.

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У ніч з 7 на 8 січня безпілотники атакували місто Енгельс у Саратовській області РФ. Про це повідомило російське видання Baza.

"Жителі Енгельса повідомляють про вибухи в місті, а також діляться фото великої пожежі в районі нафтобази", — йдеться у повідомленні.

Водночас телеграм-канал Mash повідомив, що у місті пролунало щонайменше 30 вибухів. Паблік також підтвердив, що в одному з районів виникла пожежа нібито через падіння уламків дрона.

Перед цим губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про загрозу ударних БпЛА для регіону.

"Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально працюють системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені в повну готовність", — написав Бусаргін о 2:32.

Згодом він заявив, що у місті збили БПЛА, а його уламки нібито уразили промисловий об'єкт в Енгельсі.

На одному з відео, оприлюдненому в соцмережах, чутно, як жінка за кадром стверджує, що дрони влучили у якусь ціль.

"Вони попали в нього, розумієш?!", — говорить жінка.

Зазначимо, що в Енгельсі також розташовується військовий аеродром, з якого систематично злітають російські бомбардувальники, які запускають ракети по території України.

Нагадаємо, у грудні ЗС РФ перекинули літаки Су-34 на аеродром "Енгельс".

26 серпня зграя БпЛА атакувала аеродром "Енгельс" в РФ, а один з дронів влетів у багатоповерхівку.