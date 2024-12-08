Ракети ATACMS допомогли: ЗС РФ перекинули літаки Су-34 на аеродром "Енгельс" (фото)

Аеродром "Енгельс" розташований на відстані близько 600 кілометрів від України. Зараз на ньому базуються дев'ять фронтових бомбардувальників Су-34 і два винищувачі, що свідчить про бажання російського командування зберегти авіапарк.

Російські окупанти вимушено перемістили на авіабазу "Енгельс-2" літаки різних типів, включно з фронтовими бомбардувальниками Су-34. Про це повідомила команда оглядачів Defence Express після аналізу супутникових знімків за 7 грудня.

На аеродромі наразі перебувають два стратегічні бомбардувальники Ту-160 і ще один макет, а також Ту-95МС, чотири справжні літаки і ще три макети. Крім цього, на знімках можна побачити три військово-транспортні літаки: один Ан-12 і два Іл-76.

Росіяни перекинули подалі від кордонів з Україною дев'ять фронтових бомбардувальників Су-34

Також можна нарахувати одразу дев'ять фронтових бомбардувальників Су-34 і два винищувачі Су-27/30.

Аеродром "Енгельс" розташований на відстані близько 600 кілометрів від України

У вересні 2024 року на авіабазі "Енгельс" було менше літаків, переважно бомбардувальники Ту-22, Ту-95 і Ту-160. А в березні цього року там базувалися Ту-95 і Ту-160, загалом близько восьми літаків.

"Енгельс" розташований на відстані близько 600 кілометрів від України. Схоже, що РФ частково сховала фронтові бомбардувальники Су-34 після отримання Києвом дозволу від Вашингтона бити далекобійними ракетами ATACMS по російській території, зробили висновок аналітики.

Фокус раніше писав, з чого складаються модулі УМПК, якими забезпечуються кориговані авіабомби. У всіх електронних компонентах стоїть в основному західна цивільна електроніка.

Сили оборони України наприкінці листопада завдали два удари далекобійними західними ракетами по об'єктах у Курській області. Американські ракети ATACMS могли вразити зенітний ракетний дивізіон С-400.