Що всередині російського модуля УМПК, що перетворює ФАБ на КАБ: розбірка Defense Express (фото)

Модулі УМПК виробляють у підмосковному місті Корольов. І в умовах, коли по російських військових підприємствах не завдають систематичних ударів, Кремлю вдається масштабувати виробництво зброї, роблять висновок українські аналітики.

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У РФ налагодили виробництво модулів УМПК десятками протягом доби, а розбір такого модуля показує, з чого складається дешевий та масовий засіб далекобійних авіаційних ударів. Блогер "Трофейщик" показав розбір цих модулів в TikTok.

В опублікованому ролику основна увага приділена зняттю антени супутникової навігації "Комета-М", яка досить стійка до засобів радіоелектронної боротьби.

Модуль "Комета-М" на 8 антен

Сам модуль УМПК — це, по суті, контейнер з кермовим сервоприводом, навігаційним блоком і блоком, що керує.

Модуль УМПК

Рульовий сервопривід УМПК

У кермового сервопривода сила до 200 кг, чого цілком достатньо для керування польотом ФАБ. Але, радше за все, для великокаліберних боєприпасів, таких як ФАБ-3000 потужність більша.

Вся електроніка встановлюється як готові модулі

Модулі пов'язані між собою стандартними роз'ємами та додатково укріплені клейкою стрічкою

Живлення йде від двох акумуляторних батарей, які тримаються на металевій конструкції. За словами аналітиків з Defense Express, блок управління — також готове одноплатне рішення, під ним знаходиться блок з гіроскопом.

Модуль УМПК

Модуль УМПК

Антена супутникової навігації "Комета-М" добре вивчена. Україна застосовує зняті із цих модулів блоки навігації. В усіх електронних компонентах використовувалась переважно західна цивільна електроніка. Підсумок розробки в тому, що УМПК встановлюється в корпус готових блоків вручну, це стосується й комутації.

Модуль УМПК

Нагадаємо, що в США вперше випробувала рої автономних бойових дронів з ШІ.

Раніше Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, чи потрібна Україні своя версія російського С-70.