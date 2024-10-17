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Що всередині російського модуля УМПК, що перетворює ФАБ на КАБ: розбірка Defense Express (фото)

носій російських КАБ, Су-34,
Фото: Creative Commons | Су-34, носій російських КАБ

Модулі УМПК виробляють у підмосковному місті Корольов. І в умовах, коли по російських військових підприємствах не завдають систематичних ударів, Кремлю вдається масштабувати виробництво зброї, роблять висновок українські аналітики.

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У РФ налагодили виробництво модулів УМПК десятками протягом доби, а розбір такого модуля показує, з чого складається дешевий та масовий засіб далекобійних авіаційних ударів. Блогер "Трофейщик" показав розбір цих модулів в TikTok.

В опублікованому ролику основна увага приділена зняттю антени супутникової навігації "Комета-М", яка досить стійка до засобів радіоелектронної боротьби.

Модуль "Комета-М" на 8 антен

Сам модуль УМПК — це, по суті, контейнер з кермовим сервоприводом, навігаційним блоком і блоком, що керує.

Модуль УМПК, ФАБ, КАБ, умпк 3 Fullscreen
Модуль УМПК

Рульовий сервопривід УМПК

У кермового сервопривода сила до 200 кг, чого цілком достатньо для керування польотом ФАБ. Але, радше за все, для великокаліберних боєприпасів, таких як ФАБ-3000 потужність більша.

Модуль УМПК, ФАБ, КАБ, умпк 3 Fullscreen
Вся електроніка встановлюється як готові модулі
Модуль УМПК, ФАБ, КАБ, умпк 3 Fullscreen
Модулі пов'язані між собою стандартними роз'ємами та додатково укріплені клейкою стрічкою

Живлення йде від двох акумуляторних батарей, які тримаються на металевій конструкції. За словами аналітиків з Defense Express, блок управління — також готове одноплатне рішення, під ним знаходиться блок з гіроскопом.

Модуль УМПК, ФАБ, КАБ, умпк 3 Fullscreen
Модуль УМПК
Модуль УМПК, ФАБ, КАБ, умпк 3 Fullscreen
Модуль УМПК

Антена супутникової навігації "Комета-М" добре вивчена. Україна застосовує зняті із цих модулів блоки навігації. В усіх електронних компонентах використовувалась переважно західна цивільна електроніка. Підсумок розробки в тому, що УМПК встановлюється в корпус готових блоків вручну, це стосується й комутації.

Модуль УМПК, ФАБ, КАБ, умпк 3 Fullscreen
Модуль УМПК

Нагадаємо, що в США вперше випробувала рої автономних бойових дронів з ШІ.

Раніше Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, чи потрібна Україні своя версія російського С-70.