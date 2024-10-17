Що всередині російського модуля УМПК, що перетворює ФАБ на КАБ: розбірка Defense Express (фото)
Модулі УМПК виробляють у підмосковному місті Корольов. І в умовах, коли по російських військових підприємствах не завдають систематичних ударів, Кремлю вдається масштабувати виробництво зброї, роблять висновок українські аналітики.
У РФ налагодили виробництво модулів УМПК десятками протягом доби, а розбір такого модуля показує, з чого складається дешевий та масовий засіб далекобійних авіаційних ударів. Блогер "Трофейщик" показав розбір цих модулів в TikTok.
В опублікованому ролику основна увага приділена зняттю антени супутникової навігації "Комета-М", яка досить стійка до засобів радіоелектронної боротьби.
Модуль "Комета-М" на 8 антен
Сам модуль УМПК — це, по суті, контейнер з кермовим сервоприводом, навігаційним блоком і блоком, що керує.
Рульовий сервопривід УМПК
У кермового сервопривода сила до 200 кг, чого цілком достатньо для керування польотом ФАБ. Але, радше за все, для великокаліберних боєприпасів, таких як ФАБ-3000 потужність більша.
Живлення йде від двох акумуляторних батарей, які тримаються на металевій конструкції. За словами аналітиків з Defense Express, блок управління — також готове одноплатне рішення, під ним знаходиться блок з гіроскопом.
Антена супутникової навігації "Комета-М" добре вивчена. Україна застосовує зняті із цих модулів блоки навігації. В усіх електронних компонентах використовувалась переважно західна цивільна електроніка. Підсумок розробки в тому, що УМПК встановлюється в корпус готових блоків вручну, це стосується й комутації.
Нагадаємо, що в США вперше випробувала рої автономних бойових дронів з ШІ.
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