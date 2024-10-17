У США вперше випробували рої автономних бойових дронів зі ШІ: на що вони здатні

Нова технологія дає змогу безпілотникам літати в умовах сильного придушення зв'язку і знижує навантаження на операторів.

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Компанія Thales 16 жовтня під час перших у своєму роді випробувань продемонструвала розгортання роїв бойових дронів із різними рівнями автономності. Вона відзвітувала про досягнення на офіційному сайті.

Для задоволення потреб збройних сил компанія Thales запропонувала інноваційну архітектуру системи на основі штучного інтелекту, яка забезпечує рої дронів високим рівнем контрольованої автономності та здатність адаптуватися до мінливих умов на полі бою. ШІ має знизити навантаження на людей-операторів, але водночас дасть їм змогу постійно контролювати ситуацію, особливо на критично важливих етапах місій.

Як зазначають у Thales, користь дронів на полі бою вже доведена і не викликає сумнівів, проте їхня ефективність усе ще обмежена двома чинниками: зазвичай потрібен один оператор на кожний апарат, а також має бути безпечний і безвідмовний канал передавання даних.

Під час випробувань дрон-демонстратор COHESION від Thales продемонстрував, як можна використовувати ШІ та "розумні" машини для досягнення найвищого рівня автономної роботи під час розгортання рою дронів. Системна архітектура COHESION дає змогу операторам адаптувати рівень автономності своїх роїв дронів до оперативних вимог кожної фази місії.

Демонстраційний дрон COHESION від Thales Фото: Thales

Розробники стверджують, що нова технологія забезпечує небувалий рівень гнучкості в складних умовах, де засоби радіоелектронної боротьби можуть перевантажувати системи зв'язку і глушити канали передавання даних, які покладаються на сигнали супутникової навігації. Автономна робота окремих дронів або цілих груп усуває необхідність у постійному каналі передавання даних зі станцією управління.

Дрони здатні сприймати й аналізувати своє локальне середовище, обмінюватися інформацією про цілі, аналізувати наміри противника і розставляти пріоритети в місіях. Вони також можуть використовувати спільну тактику й оптимізувати свої траєкторії для підвищення стійкості та ефективності, допомагаючи військовим краще бачити й оцінювати поле бою.

"Ми пишаємося тим, що розробляємо інноваційні рішення, що відповідають сильним етичним цінностям. Наші рішення наочні, застосовні, покрокові та розгортаються, виступаючи як помножувач сили, не збільшуючи когнітивного навантаження на операторів, але водночас гарантуючи, що вони збережуть свою центральну роль у процесі ухвалення рішень", — заявив Ерве Дамманн, виконавчий віцепрезидент із наземних та повітряних систем компанії Thales.

Позиціонуючись як системний постачальник та інтегратор, Thales розробила свою пропозицію Drone Warfare для прискорення взаємодії між широким спектром наземних, повітряних і морських платформ. Група також є ключовим гравцем в екосистемі французьких галузей промисловості і технологічних компаній, що працюють над розширенням можливостей фронтових безпілотників на театрі воєнних дій.

Раніше писали, що США побоюються автономних дронів Росії. На думку американських військових, сучасних систем ППО вже недостатньо, тому вони шукають нові засоби.