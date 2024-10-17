Перша армія світу боїться дронів Росії: що вигадали США та союзники у відповідь на загрози

В армії США вважають, що ППО і дронів-перехоплювачів недостатньо для боротьби з БПЛА Росії та Китаю. Тому там спішно впроваджують лазерну та мікрохвильову зброю.

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Росія надає своїм військовим дронам більше автономії, оскільки оборона України посилюється, і ця динаміка змушує армію США старанніше працювати над створенням власних систем протидії дронам і ракетам. Про це пише Defense One.

Майор Келлен Роулі, командир 10-го армійського командування протиповітряної та протиракетної оборони, запевнив, що РФ дедалі частіше покладається на автономне програмне забезпечення для атак безпілотниками, щоб переривати зв'язок між дрона ЗСУ та їхніми операторами. Роулі підтвердив, що ПЗ для БПЛА стає більш адаптивним, хоча раніше росіяни мають великі труднощі з динамічним наведенням.

Чиновник із компанії Epirus, яка виробляє передові засоби протидії безпілотникам, сказав, що більша автономність є тенденцією, яка зростає в російських атаках дронами.

"Є докази того, що повна автономність БПЛА і технологія запуску роїв дронів стануть більш поширеними в цю нову епоху асиметричної війни. Одним зі значних досягнень у галузі технологій, за яким ми уважно стежимо, є використання безпілотників з волоконно-оптичним управлінням і підтримкою ШІ, які несприйнятливі до глушіння та інших засобів РЕБ. Без зв'язку з глушінням або обманом дрони з підтримкою ШІ домоглися успіху в Україні", — сказав він.

Epirus виробляє потужну мікрохвильову систему Leonidas, яка призначена для перевантаження дронів енергією. Це всього лише один приклад різних рішень, які армія поспішає впровадити для боротьби з безпілотними повітряними погрозами, що стають дедалі різноманітнішими і все важче піддаються виведенню з ладу. Росія, Китай і Північна Корея поглиблюють своє співробітництво на кількох театрах воєнних дій, унаслідок чого у цих супротивників, яких не вважали раніше надто високотехнологічними, з'являються дедалі потужніші безпілотники.

Генерал-майор Девід Ф. Стюарт повідомив, що досконаліші БПЛА і нова тактика дають змогу навіть нетехнологічним противникам завдавати ударів.

"Ми бачимо багато змін у тактиці супротивників. Їхні профілі польоту тепер стають дедалі складнішими для виявлення радіолокаційними системами", — сказав Стюарт. — "Я думаю, що більш досконалі можливості з виявлення груп дронів 1, 2 і 3 були б дуже корисні".

Бригадний генерал Патрік Костелло, який очолює 94-те командування протиповітряної та протиракетної оборони, заявив, що деякі нові безпілотні літальні апарати противника копіюють американські, і ця тенденція ще більше зміцнилася завдяки співпраці Росії з Китаєм.

"Північна Корея нещодавно представила розвідувальний і багатоцільовий безпілотний літальний апарат, у якому використовується зворотно спроектована копія ракети Hellfire, схожа на RQ-4 і MQ-9", — сказав Костелло.

Він також розповів, що армія нещодавно завершила інженерні випробування з використанням фугасного снаряда Northrop Grumman XM1211 High Explosive Proximity, боєприпасу ППО, який призначений для вибуху поблизу дронів, що можуть здійснювати контрмаркшневри. Костелло зазначив, що цей протибезпілотний снаряд адаптують для запуску з автоматичного гранатомета Mk19.

Армія США в Індо-Тихоокеанському регіоні працює над абсолютно новими можливостями для заміни Iron Dome на пристрої проти дронів Indirect Fire Protection Capability — High-Power Microwave (IFPC-HPM) від Epirus.

"У нас є солдати, які тестують систему. Ми будемо використовувати її протягом наступних кількох років. У міру зростання формування ми перейдемо від структури з двох батарей Iron Dome до структури з трьох батарей IFPC", — прокоментував бригадній генерал.

На думку Роулі, єдина і найбільша проблема союзників — це робота всередині НАТО.

"У НАТО 32 країни-члена, і наші противники використовують найменші прогалини в політиці НАТО. В умовах мирного часу солдатам складно розпізнавати, коли вони повинні або можуть вступити в бій, а коли — ні".

Усе це вказує на необхідність більшої співпраці між службами, урядом США і дослідниками, промисловістю та партнерами, сказав Стюарт, голова управління з боротьби з безпілотниками.

"Я наполягаю на загальнонаціональному підході. Нам доведеться залучити уряд, а потім і промисловість", — підсумував він.

Раніше ми писали, що в Південній Кореї створили прилад, який "обдурить" зброю ворога з лазерним наведенням. Військові отримають вдосконалені димові шашки, здатні розсіювати інфрачервоне випромінювання.