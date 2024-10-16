У Південній Кореї створили прилад, який "обдурить" зброю ворога з лазерним наведенням

Південнокорейські військові отримають вдосконалені димові шашки, здатні розсіювати інфрачервоне випромінювання.

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Управління програми оборонних закупівель Південної Кореї (DAPA) підписало угоду з фірмою Samyang Chemica на закупівлю димових шашок, які можуть захистити від зброї з лазерним наведенням. Про це пише Interesting Engineering.

Південнокорейське управління по боротьбі з вогнем заявило, що нові димові шашки можуть використовуватися як у наземних, так і в морських операціях. Вони здатні ефективно блокувати прицільний вогонь, істотно підвищуючи виживаність військових.

Як зазначають у DAPA, димові шашки KM5 і плаваючі білі димові шашки KM4A2 використовуються армією Південної Кореї з 1980-х років. Однак вони можуть блокувати видиме світло, але безсилі проти зброї, що використовує інфрачервоні промені.

Своєю чергою, нові вдосконалені димові шашки здатні не тільки блокувати видиме світло, а й розсіювати інфрачервоне випромінювання, що ускладнює виявлення солдатів та інших військових цілей за допомогою тепловізійних систем і лазерної зброї ворога.

Крім того, нові димові шашки мають низький рівень токсичності, тому зведуть до мінімуму шкоду здоров'ю солдатів і природній екосистемі. Серед інших переваг виробу — довговічність і знижене бойове навантаження за рахунок меншої ваги.

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"Ми пишаємося тим, що розробили інфрачервону захисну димову шашку з поліпшеними характеристиками і зниженою токсичністю, використовуючи нашу власну технологію, і підписали перший контракт на масове виробництво", — заявив глава підрозділу вогневої потужності DAPA Кім Хо-Сон.

Очікується, що армія Південної Кореї отримає ці прилади до 2025 року. Крім того, у DAPA заявили про намір запропонувати поліпшені димові шашки для продажу іншим країнам.

Нагадаємо, український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов повідомляв, що ЗС РФ використовують розвідувальні безпілотники Zala Z-16IRQ-V/L, оснащені тепловізором із лазерним цілевказівником, який підсвічує зеленим променем позиції Сил оборони України.

Також повідомлялося, що Сили оборони України використовують важкі дрони-бомбардувальники типу "Баба Яга", оснащені 125-мм снарядами з лазерним наведенням, що робить скидання з БПЛА точнішими.