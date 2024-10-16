В Южной Корее создали прибор, который "обманет" оружие врага с лазерным наведением

Южнокорейские военные получат усовершенствованные дымовые шашки, способные рассеивать инфракрасное излучение.

Related video

Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) подписало соглашение с фирмой Samyang Chemica на закупку дымовых шашек, которые могут защитить от оружия с лазерным наведением. Об этом пишет Interesting Engineering.

Южнокорейское управление по борьбе с огнем заявило, что новые дымовые шашки могут использоваться как в наземных, так и в морских операциях. Они способны эффективно блокировать прицельный огонь, существенно повышая выживаемость военных.

Как отмечают в DAPA, дымовые шашки KM5 и плавающие белые дымовые шашки KM4A2 используются армией Южной Кореи с 1980-х годов. Однако они могут блокировать видимый свет, но бессильны против оружия, использующего инфракрасные лучи.

В свою очередь новые усовершенствованные дымовые шашки способны не только блокировать видимый свет, но и рассеивать инфракрасное излучение, что затрудняет обнаружение солдат и других военных целей с помощью тепловизионных систем и лазерного оружия врага.

Кроме того, новые дымовые шашки имеют низкий уровень токсичности, поэтому сведут к минимуму ущерб здоровью солдат и природной экосистеме. Среди прочих преимуществ изделия — долговечность и сниженная боевая нагрузка за счет меньшего веса.

Важно

Ракеты смогут бить дальше и точнее: в РФ заявили о новой системе лазерного наведения

"Мы гордимся тем, что разработали инфракрасную защитную дымовую шашку с улучшенными характеристиками и сниженной токсичностью, используя нашу собственную технологию, и подписали первый контракт на массовое производство", — заявил глава подразделения огневой мощи DAPA Ким Хо-Сон.

Ожидается, что армия Южной Кореи получит эти приборы к 2025 году. Кроме того, в DAPA заявили о намерении предложить улучшенные дымовые шашки для продажи другим странам.

Напомним, украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов сообщал, что ВС РФ используют разведывательные беспилотники Zala Z-16IRQ-V/L, оснащенные тепловизором с лазерным целеуказателем, который подсвечивает зеленым лучом позиции Сил обороны Украины.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины используют тяжелые дроны-бомбардировщики типа "Баба Яга", оснащенные 125 мм снарядами с лазерным наведением, что делает сбросы с БПЛА более точными.