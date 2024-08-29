Россияне светят по позициям ВСУ загадочным лучом: эксперт предупредил об угрозе (фото)

По словам Сергея Флэша, за зеленым лучом может последовать удар российским снарядом "Краснополь" или авиацией.

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Вооруженные силы Российской Федерации используют разведывательные беспилотники Zala Z-16IRQ-V/L, оснащенные новым тепловизором с лазерным целеуказателем, который подсвечивает зеленым лучом позиции Сил обороны Украины. Об этом написал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

Сначала эксперт сообщил, что получил десятки писем от украинских военных о том, что неизвестный бесшумный аппарат светит по позициям зеленым лучом. Иногда он также сопровождает лучом технику.

"С военной точки зрения весь этот процесс непонятный", — отметил специалист по радиотехнологиям.

Военные начали замечать зеленый луч на позициях

Позже Сергей Флэш обратился ко всем подразделениям, заявив, что зеленый луч с неба говорит о работе нового российского тепловизора БПЛА Zala Z-16IRQ-V/L с лазерным целеуказателем. Эксперт предупредил военных, что далее по месту подсветки может быть нанесен удар "Краснополем" или авиацией. Кроме того, оккупанты могут использовать подсветку, чтобы выманить личный состав из укрытий.

Сергей Флэш о зеленом луче на позициях ВСУ

Напомним, в июле прошлого года, Минобороны РФ сообщило, что российские войска в Украине начали применять 152-мм артиллерийские снаряды "Краснополь-М2", которые используют полуактивную лазерную систему наведения, требующую лазерного целеуказателя для подсветки цели.

Позже, в ноябре, Россия объявила об увеличении производства боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2" и улучшении характеристики снарядов в плохих погодных условиях. По данным Минобороны Великобритании, ВС РФ достигли успеха в боях, применяя "Краснополь" для точного нацеливания.