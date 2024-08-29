Россияне светят по позициям ВСУ загадочным лучом: эксперт предупредил об угрозе (фото)
По словам Сергея Флэша, за зеленым лучом может последовать удар российским снарядом "Краснополь" или авиацией.
Вооруженные силы Российской Федерации используют разведывательные беспилотники Zala Z-16IRQ-V/L, оснащенные новым тепловизором с лазерным целеуказателем, который подсвечивает зеленым лучом позиции Сил обороны Украины. Об этом написал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.
Сначала эксперт сообщил, что получил десятки писем от украинских военных о том, что неизвестный бесшумный аппарат светит по позициям зеленым лучом. Иногда он также сопровождает лучом технику.
"С военной точки зрения весь этот процесс непонятный", — отметил специалист по радиотехнологиям.
Позже Сергей Флэш обратился ко всем подразделениям, заявив, что зеленый луч с неба говорит о работе нового российского тепловизора БПЛА Zala Z-16IRQ-V/L с лазерным целеуказателем. Эксперт предупредил военных, что далее по месту подсветки может быть нанесен удар "Краснополем" или авиацией. Кроме того, оккупанты могут использовать подсветку, чтобы выманить личный состав из укрытий.
Напомним, в июле прошлого года, Минобороны РФ сообщило, что российские войска в Украине начали применять 152-мм артиллерийские снаряды "Краснополь-М2", которые используют полуактивную лазерную систему наведения, требующую лазерного целеуказателя для подсветки цели.
Позже, в ноябре, Россия объявила об увеличении производства боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2" и улучшении характеристики снарядов в плохих погодных условиях. По данным Минобороны Великобритании, ВС РФ достигли успеха в боях, применяя "Краснополь" для точного нацеливания.