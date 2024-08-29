Росіяни світять по позиціях ЗСУ загадковим променем: експерт попередив про загрозу (фото)

За словами Сергія Флеша, за зеленим променем може послідувати удар російським снарядом "Краснополь" або авіацією.

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Збройні сили Російської Федерації використовують розвідувальні безпілотники Zala Z-16IRQ-V/L, оснащені новим тепловізором із лазерним цілевказівником, який підсвічує зеленим променем позиції Сил оборони України. Про це написав український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

Спочатку експерт повідомив, що отримав десятки листів від українських військових про те, що невідомий безшумний апарат світить по позиціях зеленим променем. Іноді він також супроводжує променем техніку.

"З військового погляду весь цей процес незрозумілий", — зазначив фахівець із радіотехнологій.

Військові почали помічати зелений промінь на позиціях

Пізніше Сергій Флеш звернувся до всіх підрозділів, заявивши, що зелений промінь із неба свідчить про роботу нового російського тепловізора БпЛА Zala Z-16IRQ-V/L із лазерним цілевказівником. Експерт попередив військових, що далі по місцю підсвічування може бути завдано удару "Краснополем" або авіацією. Крім того, окупанти можуть використовувати підсвічування, щоб виманити особовий склад з укриттів.

Сергій Флеш про зелений промінь на позиціях ЗСУ

Нагадаємо, в липні минулого року, Міноборони РФ повідомило, що російські війська в Україні почали застосовувати 152-мм артилерійські снаряди "Краснополь-М2", які використовують напівактивну лазерну систему наведення, яка потребує лазерного цілевказівника для підсвічування цілі.

Пізніше, в листопаді, Росія оголосила про збільшення виробництва боєприпасів із лазерним наведенням "Краснополь-М2" і поліпшення характеристики снарядів у поганих погодних умовах. За даними Міноборони Великої Британії, ЗС РФ досягли успіху в боях, застосовуючи "Краснополь" для точного націлювання.