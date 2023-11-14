РФ вдосконалить артснаряди "Краснополь": чим вони допоможуть окупантам взимку (фото)

За словами аналітиків, ЗС РФ досягли успіхів в боях, застосовуючи керовані артилерійські снаряди для точного націлювання. Заплановане вдосконалення боєприпасів "Краснополь", ймовірно, є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності.

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Російська Федерація планує вдосконалити високоточні боєприпаси перед наближенням зими. Про це повідомили в Міністерстві Великої Британії у Twitter 14 листопада.

"З наближенням зими доступ Росії до вдосконалених високоточних боєприпасів, імовірно, стане одним із ключових факторів її операційної ефективності в Україні", — йдеться у повідомленні.

У розвідці розповіли, що Росія оголосила про збільшення виробництва своїх 152-мм артилерійських боєприпасів з лазерним наведенням "Краснополь-М2" та покращення характеристики снарядів у поганих погодних умовах. За даними Великої Британії, Збройні сили Російської Федерації досягли успіху в боях, застосовуючи "Краснополь" для точного націлювання.

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Крім цього, російська оборонна промисловість не виробляє достатньо звичайних боєприпасів, тоді як заплановане збільшення виробництва "Краснополя" є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності, зазначили в Міноборони Британії.

В оборонному відомстві наголосили, що російські військові використовують безпілотні літальні апарати для позначення цілей для "Краснополя", зокрема направляючи лазерний промінь на ціль. Проте ефективність снаряда обмежувала низька хмарність, адже лазерний детектор не встигав виявляти лазерну енергію та маневрувати для удару.

"Російська промисловість, ймовірно, спробує покращити польотні характеристики "Краснополя" та скоротити час лазерного виявлення снаряда", — додали в розвідці.

Нагадаємо, 8 листопада оглядачі Army Recognition повідомили, що ЗС РФ оголосили про розгортання в Україні вдосконаленого варіанту артилерійського боєприпасу з лазерним наведенням "Краснополь". Ефективність російських артилерійських підрозділів підвищує дальність польоту снаряда, яка сягає 25 кілометрів.

У серпні оглядачі Army Recognition з посиланням на директора тульського підприємства КБП В'ячеслава Ковальова заявили, що до 2024 року в Росії планують збільшити виробництво російських артилерійських боєприпасів "Краснополь-М2" у 25 разів. Це пов'язано з тривалими бойовими діями в Україні.