РФ усовершенствует артснаряды "Краснополь": чем они помогут оккупантам зимой (фото)

По словам аналитиков, ВС РФ достигли успехов в боях, применяя управляемые артиллерийские снаряды для точного нацеливания. Запланированное совершенствование боеприпасов "Краснополь", вероятно, является попыткой эффективнее использовать производственные мощности.

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Российская Федерация планирует усовершенствовать высокоточные боеприпасы перед приближением зимы. Об этом сообщили в Министерстве Великобритании в Twitter 14 ноября.

"С приближением зимы доступ России к усовершенствованным высокоточным боеприпасам, вероятно, станет одним из ключевых факторов ее операционной эффективности в Украине", — говорится в сообщении.

В разведке рассказали, что Россия объявила об увеличении производства своих 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2" и улучшении характеристики снарядов в плохих погодных условиях. По данным Великобритании, Вооруженные силы Российской Федерации достигли успеха в боях, применяя "Краснополь" для точного нацеливания.

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Кроме этого, российская оборонная промышленность не производит достаточно обычных боеприпасов, тогда как запланированное увеличение производства "Краснополя" является попыткой более эффективно использовать производственные мощности, отметили в Минобороны Британии.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военные используют беспилотные летательные аппараты для обозначения целей для "Краснополя", в частности направляя лазерный луч на цель. Однако эффективность снаряда ограничивала низкая облачность, ведь лазерный детектор не успевал обнаруживать лазерную энергию и маневрировать для удара.

"Российская промышленность, вероятно, попытается улучшить полетные характеристики "Краснополя" и сократить время лазерного обнаружения снаряда", — добавили в разведке.

Напомним, 8 ноября обозреватели Army Recognition сообщили, что ВС РФ объявили о развертывании в Украине усовершенствованного варианта артиллерийского боеприпаса с лазерным наведением "Краснополь". Эффективность российских артиллерийских подразделений повышает дальность полета снаряда, которая достигает 25 километров.

В августе обозреватели Army Recognition со ссылкой на директора тульского предприятия КБП Вячеслава Ковалева заявили, что до 2024 года в России планируют увеличить производство российских артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 25 раз. Это связано с продолжающимися боевыми действиями в Украине.