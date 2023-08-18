"Снайперские снаряды": Россия в 25 раз увеличила производство боеприпасов "Краснополь-М2"

Наращивание в РФ объемов производства данного типа снарядов обусловлено тем, что украинская армия имеет в распоряжении западную бронетехнику. Поэтому "Краснополь" может стать тактическим инструментом в продолжающихся боестолкновениях.

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Производство российских артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2", которых в РФ называют "снайперскими снарядами", к 2024 году планируется увеличить в 25 раз. Об этом 17 августа сообщили обозреватели Army Recognition со ссылкой на директора тульского предприятия КБП Вячеслава Ковалева.

"Наш популярный "Краснополь-М2" — в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз", — сказал он.

Комментируя слова российского чиновника обозреватели пишут, что увеличение производства снарядов "Краснополь-М2" связано с продолжающимся боевыми действиями в Украине. Для российских войск наличие этого "снайперского снаряда" может стать тактическим инструментом в их артиллерийском арсенале.

"Учитывая, что Украина получает бронетехнику и другую военную технику из разных стран, точность "Краснополя-М2" может рассматриваться как ответная реакция на эти средства", — отмечают эксперты.

При этом было добавлено, что "Краснополь-М2" предназначен для точного поражения целей, что может иметь решающее значение в зонах конфликтов с наличием военной и гражданской инфраструктуры.

Кратко о боеприпасах "Краснополь"

"Краснополь-М2" — артиллерийский 152-мм снаряд, который по утверждению российских источников, имеет повышенную точность. Он предназначен для поражения с первого выстрела, в том числе и движущихся целей в дневное и ночное время суток. Основное направление его применения — нейтрализация небольших наземных подразделений, включая танки, орудия прямой наводки и другие важные точечные цели.

Боеприпас совместим с самоходными гаубицам типа 2С3 "Акация" и 2С19 "Мста-С".

Снаряд весит 54,3 кг, имеет длину 1300 мм и дальность стрельбы от 3 до 26 км. Масса осколочно-фугасной боеголовки составляет 22,5 кг, из которых 11 кг приходится на взрывчатое вещество.

Утверждается, что траектория взлета-пикирования обеспечивает поражение целей сверху с высокой точностью: вероятность поражения в пределах 12 км составляет 80-90%, а по целям, движущимся со скоростью до 36 км/ч за пределами этой дальности, — 60%.

Ранее мы писали о применении российскими силами боеприпасов "Краснополь-М2" и о том, чем они отличаются от западных аналогов. Отмечалось, что российские снаряды отличаются от таких образцов, как Excalibur дальностью полета — 26 км против 57 у Excalibur.