У гонитві за лазером. Запуск снаряда "Краснополь" збільшить втрати ЗС РФ: у чому мінуси боєприпасу

Покращений боєприпас створювали для ураження американських і французьких артустановок. На практиці росіяни ризикують зазнати додаткових втрат через його складну систему наведення. Фокус розбирався, чи справді такий унікальний снаряд "Краснополь" і чи є у ЗСУ кращі аналоги.

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Російські військові почали застосовувати в Україні модернізований 152-міліметровий керований снаряд "Краснополь". Експортна версія снаряда "Краснополь-М2" має калібр 155 мм.

Снаряд нібито з підвищеною точністю вражає цілі на відстані до 25 кілометрів при дотриманні всіх умов застосування, заявив розробник боєприпасу, холдинг "Високоточні комплекси" зі структури "Ростеха".

Покращений "Краснополь", за запевненням російських інженерів, оснащений власним двигуном, а відсоток ураження цілей збільшився до 90%. Його можна випускати із самохідних гаубиць "Мста-С", "Мста-СМ" і "Коаліція-СВ".

Російські військові експерти вважають, що на відміну від західних боєприпасів таких самих калібрів, "Краснополь" показав себе на фронті "в досконалому вигляді". Артилеристи коригували його в польоті на рухомі об'єкти.

"Нинішні доопрацювання йдуть з урахуванням "СВО". Цей досвід був дуже швидко впроваджений, що свідчить про великі модернізаційні напрацювання снаряда "Краснополь". Доопрацювання боєприпасу покращує і піднімає його ефективність і їх дуже чекають (окупанти на фронті, — ред.)", — стверджують пропагандисти.

Для чого насправді підійде "Краснополь"

Система лазерного наведення снаряда "Краснополь" може зіграти злий жарт із російськими військовими. Безпілотнику або розвіднику потрібно близько підійти до ворожої техніки і підсвітити її лазером і тоді снаряд влучить.

"Принциповий недолік боєприпасу "Краснополь" — це постійна потреба в коригуванні", — пояснює Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

"Краснополь" створювали з метою ліквідації американських і французьких артустановок Фото: RT

Виглядає процес наведення приблизно так: розвідник підбирається до цілі і світить на неї лазером. Або інший варіант — запускається безпілотник "Орлан" і коригує снаряд.

РосЗМІ пишуть, що модернізований "Краснополь" створювали для стрільби по американських артустановках M777 і французьких Caesar за лінією зіткнення. Завдання зі знищення західної техніки важке, адже сучасні гармати оснащені детекторами. Військові ЗСУ одразу почують сигнал оповіщення про небезпеку при підсвічуванні лазером, каже Нарожний.

Перед наведенням лазера група артилерійської розвідки має виявити ціль. Після цього треба розгорнути і налаштувати апаратуру, виставити правильно промінь, налагодити зв'язок з артилеристами і передати всі команди для пострілу, додає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник.

"Підхід на таку близьку відстань до позицій ЗСУ буде реальною проблемою. Набагато простіше запрограмувати боєприпас на ціль, як це робиться в разі пострілу снаряда Excalibur з гармати M777", — коментує Фокусу фахівець.

Росіяни розхвалюють снаряд більше для підняття бойового духу загарбників. На практиці "Краснополь" підійде в протистоянні зі слабким супротивником, у якого немає ні аеророзвідки, ні засобів РЕБ.

"Умовно стріляти по горах у Чечні або бункерах", — підсумував експерт.

"Краснополь" і Excalibur: що краще і функціональніше

Керований снаряд "Краснополь" набагато дорожчий за звичайний артилерійський і головним його конкурентом вважають 155-міліметровий снаряд Excalibur.

За оцінками Павла Нарожного, у РФ не налагодили масовий випуск поліпшеного снаряда "Краснополь", їхня виробнича межа — до 100 штук. А ось Захід випускає Excalibur у великому обсязі, тому ЗСУ в контрбатарейній боротьбі часто мають переваги.

За словами експерта, Excalibur вибухає над ціллю завдяки встановленому радару. Енергія вибуху і розліт осколків спрямовується прямо в ціль.

"Західний снаряд Excalibur летить за GPS-сигналом, але його пригнічують російські РЕБ. У машин Himars і снарядів до неї таких проблем немає, тому що, крім GPS, у них встановлена інерціальна система коригування", — зазначає Нарожний.

Нагадаємо, повітряно-десантні війська РФ мають до 130 одиниць гаубиць "Гвоздика" і до 140 гаубиць Д-30. Північна Корея може відправити Росії понад 500 000 боєприпасів до цих установок.

Фокус раніше писав про економію артилерійських боєприпасів окупантами на Бахмутському напрямку. Снаряди часто замінюють дронами-камікадзе.