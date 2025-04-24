Вибухи на 51-му ГРАУ: які боєприпаси злетіли в повітря від детонації (фото)

Після вибуху 51-го арсеналу ГРАУ в РФ виявлено сліди боєприпасів іноземного походження. Зокрема, серед уламків було знайдено хвостові частини реактивних снарядів, що зовні відрізняються від радянських зразків.

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Детальніше про це розповіли оглядачі Defense Express.

У матеріалі було зазначено, що після вибуху 22 квітня російського 51-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ місцеві жителі почали знаходити фрагменти боєприпасів, що розлетілися на значні відстані.

Характерні особливості конструкції, зокрема відсутність стабілізаторів, вказують на їхнє іноземне походження, імовірно — з Ірану, КНДР або Китаю. Водночас заяви деяких джерел про те, що йдеться виключно про іранські реактивні снаряди Fadjr-1, можуть бути помилковими.

Річ у тім, що реактивні боєприпаси 107-мм калібру призначені для систем залпового вогню китайського походження, відомих під назвою Type 63. Ці РСЗВ є аналогом радянських установок БМ-14, тільки у китайського варіанту був зменшений калібр.

Уламки боєприпасів, які зберігалися на 51-му ДРАУ Фото: Скрин відео

Уламки реактивного 107-мм снаряда Фото: Скрин відео

Type 63 та її численні модифікації активно поширилися світом — вони перебувають на озброєнні більш ніж у 30 країнах, переважно в Азії та Африці. Ці системи часто використовуються у вигляді поодиноких імпровізованих пускових установок — так роблять озброєні угруповання терористичних організацій ХАМАС, "Хезболла" та ІДІЛ. Хоча стандартна установка Type 63 має 12 напрямних.

Тактико-технічні характеристики китайської Type 63

Калібр: 107 мм

Дальність стрільби: до 8 км (у модернізованих версіях — до 11 км)

Вага реактивного снаряда: 18-19 кг

Маса бойової частини: близько 8 кг

Також існує північнокорейська версія цієї системи під назвою Type 75.

Реактивний боєприпас до 107-мм РСЗВ Type 63 Фото: bellingcat

Автори публікації пишуть, що джерело цих боєприпасів на території РФ поки не встановлено. Найімовірнішими постачальниками вважаються Іран і КНДР. Водночас дотепер не зафіксовано використання Росією 107-мм снарядів у складі штатних РСЗВ, що може свідчити про застосування їх в поодиноких пускових або саморобних пускових системах, встановлених на легкій техніці.

Нагадаємо, об'єкти, подібні до 51-у ГРАУ є не просто складами для зберігання боєприпасів, а ключовими вузлами військової логістики. Тому їхнє ураження може серйозно вплинути на можливості Росії в забезпеченні фронту. Загалом у зоні ураження України залишилося 7 таких об'єктів на території РФ.