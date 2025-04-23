У РФ підірвали арсенал ГРАУ: скільки таких об'єктів залишилося у противника, — аналітики

22 квітня поблизу міста Киржач Володимирської області, всього за 60 км від Москви, було знищено 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ. Удар по одному з головних логістичних хабів російської армії може стати початком нового етапу в кампанії зі знищення арсеналів ГРАУ.

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У своєму матеріалі аналітики Defense Express зазначають, що це вже четвертий стратегічний арсенал ГРАУ, знищений після початку серії ударів восени 2024 року.

Тоді були вражені 23-й, 67-й і 107-й арсенали. Водночас йдеться саме про арсенали ДРАУ — військові частини, які забезпечують зберігання, ремонт і розподіл стратегічного запасу боєприпасів російської армії, зокрема артилерійських і реактивних снарядів, мінометних мін і ракет.

Арсенали ГРАУ — ключові логістичні вузли

На відміну від складів боєприпасів тактичного рівня, арсенали ГРАУ відіграють критичну роль у системі постачання: через них проходить централізований розподіл боєприпасів на менші склади. Крім того, на їхній території виконуються роботи з технічного обслуговування та відновлення боєприпасів. Саме тому кожен знищений арсенал — це серйозний удар по логістиці Збройних сил РФ.

Аналітики підкреслюють, що на території РФ діє обмежена кількість подібних об'єктів. За даними відкритих джерел, у зоні досяжності далекобійних засобів ЗСУ (включно з ракетами і дронами з дальністю понад 700 км) можуть перебувати до 11 арсеналів ГРАУ. Після серії ударів 2024 року і нещодавньої атаки на 51-й арсенал, знищено вже чотири таких об'єкти, тобто приблизно третя частина всієї інфраструктури цього типу.

Фото: Defense Express

Аналітики підкреслюють, що арсенали ГРАУ в Росії традиційно не модернізувалися і будувалися в радянський період. З початку повномасштабної війни саме ці об'єкти стали однією з пріоритетних цілей українських далекобійних засобів ураження.

За інформацією з відкритих російських джерел за 2009 рік, місткість 51-го арсеналу могла сягати 105 000 тонн боєприпасів, за проєктної місткості до 264 000 тонн на площі приблизно 3,5 км². Це один із найбільших арсеналів такого роду, і його ліквідація, особливо з урахуванням близькості до Москви та щільної системи ППО навколо столиці, має важливе оперативне значення.

Нагадаємо, завдавання удару по настільки захищеному об'єкту демонструє підвищення ефективності українських далекобійних ударних засобів. Однак точні засоби ураження наразі невідомі.