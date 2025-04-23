В РФ взорвали арсенал ГРАУ: сколько таких объектов осталось у противника, — аналитики

22 апреля вблизи города Киржач Владимирской области, всего в 60 км от Москвы, был уничтожен 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Удар по одному из главных логистических хабов российской армии может стать началом нового этапа в кампании по уничтожению арсеналов ГРАУ.

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В своем материале аналитики Defense Express отмечают, что это уже четвертый стратегический арсенал ГРАУ, уничтоженный после начала серии ударов осенью 2024 года.

Тогда были поражены 23-й, 67-й и 107-й арсеналы. При этом речь идет именно об арсеналах ГРАУ — воинских частях, которые обеспечивают хранение, ремонт и распределение стратегического запаса боеприпасов российской армии, в том числе артиллерийских и реактивных снарядов, минометных мин и ракет.

Арсеналы ГРАУ — ключевые логистические узлы

В отличие от складов боеприпасов тактического уровня, арсеналы ГРАУ играют критическую роль в системе снабжения: через них проходит централизованное распределение боеприпасов на меньшие склады. Кроме того, на их территории выполняются работы по техническому обслуживанию и восстановлению боеприпасов. Именно поэтому каждый уничтоженный арсенал — это серьезный удар по логистике Вооруженных сил РФ.

Аналитики подчеркивают, что на территории РФ действует ограниченное число подобных объектов. По данным открытых источников, в зоне досягаемости дальнобойных средств ВСУ (включая ракеты и дроны с дальностью свыше 700 км) могут находиться до 11 арсеналов ГРАУ. После серии ударов 2024 года и недавней атаки на 51-й арсенал, уничтожено уже четыре таких объекта, то есть около третьей части всей инфраструктуры этого типа.

Фото: Defense Express

Аналитики подчеркивают, что арсеналы ГРАУ в России традиционно не модернизировались и строились в советский период. С начала полномасштабной войны именно эти объекты стали одной из приоритетных целей украинских дальнобойных средств поражения.

По информации из открытых российских источников за 2009 год, емкость 51-го арсенала могла достигать 105 000 тонн боеприпасов, при проектной вместимости до 264 000 тонн на площади около 3,5 км². Это один из крупнейших арсеналов подобного рода, и его ликвидация, особенно с учетом близости к Москве и плотной системы ПВО вокруг столицы, имеет важное оперативное значение.

Напомним, нанесение удара по столь защищенному объекту демонстрирует повышение эффективности украинских дальнобойных ударных средств. Однако точные средства поражения на данный момент неизвестны.