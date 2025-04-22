Свободно прошли супер ППО: что подорвалось на 51 арсенале ГРАУ и почему это сложная цель, — аналитики

На 15 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Российской Федерации произошли взрывы из-за пока не установленных средств поражения, которые незаметно прошли средства противовоздушной обороны противника. Место детонации расположено в 60 км от Москвы, то есть добраться до городка Киржач во Владимирской области было достаточно сложно.

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О деталях взрывов на 51 арсенале ГРАУ РФ рассказали на портале Defense Express.

На портале объяснили, что 51 арсенал ГРАУ — это площадка, площадью 3,5 кв. км. Ориентировочная вместимость складов — более 260 тыс. тонн снарядов различных типов, которые хранились в 45 складах и на 40 площадках. На сегодня не понятен уровень наполненности складов, поэтому не ясно, каковы потери ВС РФ, написали аналитики. В то же время, по характеру взрывов, которые появились в сети, на DE объяснили, что, вероятно, удалось взорвать ракеты с твердотельным топливом. Речь идет о баллистических и зенитных ракетах, а также ракетах для РСЗО, указано в статье. Также взрывы на российском складе назвали "монструозными".

Удар по 51 арсеналу ГРАУ РФ — как выглядел взрыв 22 апреля Удар по 51 арсеналу ГРАУ РФ — взрыв возле города Киржач 22 апреля Фото: скриншот

В статье также объясняется, что удар по 51 арсеналу — это сложная цель, поскольку она расположена вплотную к Москве и должна быть защищена сложной системой ПВО. Если по российским арсеналам прилетели украинские средства поражения, то не ясно, как им удалось подойти незамеченными. На портале отметили, что во Владимирской области даже не работал сигнал воздушной тревоги.

"[Арсенал] находится на минимальном расстоянии от Москвы, под защитой наиболее концентрированной системы противовоздушной обороны во всей РФ. В то же время в РФ не объявляли угрозы об ударах украинскими БПЛА или ракетами. То есть либо были использованы другие средства, либо система ПВО РФ прозевала эту атаку", — подытожили на Defense Express.

На портале также опубликовали спутниковое фото площадки с оружейными складами неподалеку от города Киржач. Также отмечается, что даже губернатор Владимирской области Александр Авдеев назвал события на складе "взрывом", а не "хлопком", как обычно пишут в росСМИ.

Удар по 51 арсеналу ГРАУ РФ — как выглядел склад рядом с городом Киржач Фото: Defense Express

Удар по 51 арсеналу ГРАУ РФ — детали

Отметим, Фокус писал о взрывах на 51 арсенале ГРАУ РФ, расположенном возле села Барсово неподалеку от городка Киржач Владимирской области. Днем 22 апреля в местных пабликах появилась серия фото и видео, на которых видно грибовидное облако над военной частью. Губернатор подтвердил взрывы и заявил, что объявил эвакуацию людей из окружающего региона.

Между тем появилась реакция Минобороны РФ. Российское ведомство заверило, что 51 склад оружия ГРАУ не находился под атакой дронов или других средств поражения. Россияне заявили, что произошла детонация из-за нарушения правил техники безопасности.

Предыдущие удары по складам ГРАУ состоялись осенью 2024 года, писал Фокус. В частности, в сентябре произошло два прилета: по 23 и 107 арсеналам в Торопце Тверской области. При этом местные жители жаловались, что якобы почувствовали нечто похожее на землетрясение. Тогда же на Defense Express появился перечень арсеналов ГРАУ на европейской части РФ с указанием координат, площади и боеприпасов, которые там хранятся.

Напоминаем, в апреле 2025 года Генштаб ВСУ подтвердил удар по тайнику операторов дронов ВС РФ в Курской области.