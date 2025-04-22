Взрыв на 51 арсенале ГРАУ: в Минобороны РФ объяснили, что произошло "на самом деле" (карта)

Во Владимирской области Российской Федерации начало взрываться и гореть на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления из-за самовольной детонации боезарядов, заверили в российском Министерстве обороны. Местных жителей эвакуируют, а власти планируют выяснить, почему произошло нарушение правил техники безопасности.

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Комментарий Минобороны РФ относительно взрывов на 51 арсенале ГРАУ опубликовало росСМИ "РИА Новости".

Реакция российского оборонного ведомства на инцидент возле города Киржач появился через час после первых сообщений в соцсетях о взрывах. В Минобороны РФ признали, что действительно произошло чрезвычайное происшествие на территории местной воинской части. Ведомство заверило, что причина взрывов — это нарушение правил техники безопасности, которое, вероятно, допустили работники склада при работе со взрывчатыми материалами. Также отмечается, что персонал не пострадал.

Кроме того, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что создаст следственную комиссию, которая отыщет виновников взрывов на 51 складе ГРАУ, и их привлекут к ответственности.

Удар по 51 складу ГРАУ РФ — заявление российского Минобороны 22 апреля Фото: скриншот

Около 18 часов появилось заявление губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Российский чиновник заявил, что в Киржачском районе начали эвакуацию населения из-за опасности взрывов и детонации на складах боеприпасов.

Генштаб ВСУ пока не комментировал инцидент на российском арсенале.

Удар по 51 складу ГРАУ РФ — детали

Отметим, около 16 часов 22 апреля в сети появилась серия сообщений из населенного пункта Киржач и из других окрестных городов и сел Владимирской области. Россияне сообщили, что слышали громкие взрывы со стороны воинской части, в которой размещен 51 склад ГРАУ ВС РФ. Склад расположен в 500 км от Украины и, чтобы к нему добраться, следует либо двигаться напрямик через Московскую область, либо обходить столичный регион с юга или севера, свидетельствует Google maps.

Удар по 51 складу ГРАУ РФ — расстояние от Киржача до Украины Фото: Google Maps

Между тем в местных пабликах показали "гриб" из дыма и огня, который поднялся в небо возле села Барсово, расположенного к юго-западу от города Киржач. Россияне делились впечатлениями от громких взрывов, а некоторые сначала публиковали, а потом удаляли компрометирующие кадры.

В паблике "Око Гора" сообщили, что на 51 складе ГРАУ могли храниться более 260 тыс. тонн боеприпасов. Среди них — артснаряды, ракеты для ПТРК, зенитные ракеты для ЗРК С-200В и ЗРК "Оса", ракеты для РСЗО, фугасные авиабомбы.

Отметим, Фокус писал о предыдущих поражениях складов ГРАУ. 18 сентября 2024 года взрывалось на 23 и 107 арсеналах ГРАУ в Торопце Тверской области. 21 сентября было громко на складах ВС РФ в Тихорецке в Краснодарском крае РФ. На портал Defense Express проанализировали месторасположение арсеналов ГРАУ ВС РФ на европейской части РФ, чтобы понять, какое оружие на них хранится, какое до них расстояние и смогут ли до них достать ВСУ.

Напоминаем, 21 апреля украинское командование рассказало детали спецоперации в Курской области, когда обезвредили 20 операторов дронов ВС РФ.