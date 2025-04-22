Вибух на 51 арсеналі ГРАУ: в Міноборони РФ пояснили, що сталось "насправді" (карта)

У Володимирській області Російської Федерації почало вибухати та горіти на 51 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління через самовільну детонацію боєзарядів, запевнили у російському Міністерстві оборони. Місцевих жителів евакуюють, а влада планує з'ясувати, чому сталося порушення правил техніки безпеки.

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Коментар Міноборони РФ щодо вибухів на 51 арсеналі ГРАУ опублікувало росЗМІ "РИА Новости".

Реакція російського оборонного відомства на інцидент біля міста Кіржач з'явився через годину після перших дописів у соцмережах про вибухи. В Міноборони РФ визнали, що дійсно сталась надзвичайна подія на території місцевої військової частини. Відомство запевнило, що причина вибухів — це порушення правил техніки безпеки, яке, ймовірно, допустили працівники складу під час роботи з вибуховими матеріалами. Також наголошується, що персонал не постраждав.

Крім того, глава Міноборони РФ Андрій Білоусов заявив, що створить слідчу комісію, яка відшукає винуватців вибухів на 51 складі ГРАУ, та їх притягнуть до відповідальності.

Удар по 51 складу ГРАУ РФ - заява російського Мінооборони 22 квітня Фото: скриншот

Близько 18 год з'явилась заява губернатора Володимирської області Олександра Авдєєва. Російський чиновник заявив, що у Киржацькому районі почали евакуацію населення через небезпеку вибухів та детонації на складах боєприпасів.

Генштаб ЗСУ поки що не коментував інцидент на російському арсеналі.

Удар по 51 складу ГРАУ РФ — деталі

Зазначимо, близько 16 год 22 квітня у мережі з'явилась серія повідомлень з населеного пункту Кіржач та з інших навколишній міст та сіл Володимирської області. Росіяни повідомили, що чули гучні вибухи з боку військової частини, у якій розміщено 51 склад ГРАУ ЗС РФ. Склад розміщений за 500 км від України та, щоб до нього дістатись, слід або рухатись навпростець через Московську область, або обходити столичний регіон з півдня або півночі, свідчить Google maps.

Удар по 51 складу ГРАУ РФ - відстань від Кіржача до України Фото: Google Maps

Тим часом у місцевих пабліках показали "гриб" з диму та вогню, який здійнявся у небо біля села Барсово, розташованого на південний захід від містечка Кіржач. Росіяни ділились враженнями від гучних вибухів, а дехто спершу публікував, а потім видаляв компрометуючі кадри.

У пабліку "Око Гора" повідомили, що на 51 складі ГРАУ могли зберігатись понад 260 тис. тонн боєприпасів. Серед них — артснаряди, ракети для ПТРК, зенітні ракети для ЗРК С-200В та ЗРК "Оса", ракети для РСЗВ, фугасні авіабомби.

Зазначимо, Фокус писав про попередні ураження складів ГРАУ. 18 вересня 2024 року вибухало на 23 та 107 арсеналах ГРАУ у Торопці Тверської області. 21 вересня було гучно на складах ЗС РФ у Тихорєцьку у Краснодарському краї РФ. На портал Defense Express проаналізували місцерозташування арсеналів ГРАУ ЗС РФ на європейській частині РФ, щоб зрозуміти, яка зброя на них зберігається, яка до них відстань і чи зможуть до них дістати ЗСУ.

Нагадуємо, 21 квітня українське командування розповіло деталі спецоперації в Курській області, коли знешкодили 20 операторів дронів ЗС РФ.