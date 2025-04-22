Зберігалося 264 тисячі тонн ракет і боєприпасів: в РФ вибухає і димить арсенал ГРАУ МО, — соцмережі (відео)

У Владимирській області в РФ за 170 кілометрів від Москви сталася неприємність — пролунав вибух і детонує 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ.

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Про "хлопки" збоку військової частини повідомляють місцевий телеграм-канал "Киржачский район. Новости".

"Був сильний вибух збоку військової частини. З боку Москви в Киржач перекрили дорогу", — повідомляють в пабліку.

Також телеграм-канал оприлюднив кілька відео, на якому видно "гриб" диму, а також чути гучні вибухи, але вже за кілька хвилин усі їх видалив.

Також усі відео видалив телеграм-канал "Владимирские новости", який також оприлюднив відео вибухів, яке зафільмували очевидці.

Губернатор Владимирської області Олександр Авдєєв заявив, що у Киржацькому районі стався вибух, а на місці працюють відповідальні служби і закликав місцевих жителів і блогерів утриматися від поширення вибухів та пригрозив штрафом.

Укаїнські OSINT-аналітики "Око Гора" повідомляють, що на території 51-го арсеналу зберігаються:

артилерійські снаряди;

ракети для ПТРК;

ЗУР для ЗРК С-300В;

ЗУР для ЗРК Оса;

ракети для РСЗВ;

ФАБи.

За інформацією OSINTерів, місткість арсеналу складає 264 тисячі тон.

Нагадаємо, що 19 квітня 2025 року, Повітряні сили ЗСУ уразили місце запуску ворожих уданих безпілотників в Курській області, в результаті чого ліквідовано 20 операторів БпЛА.