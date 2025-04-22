Вільно пройшли супер ППО: що підірвалось на 51 арсеналі ГРАУ та чому це складна ціль, — аналітики

На 15 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Російської Федерації стались вибухи через поки не встановлені засоби ураження, які непомітно проминули засоби протиповітряної оборони противника. Місце детонації розташоване за 60 км від Москви, тобто дістати до містечка Кіржач у Володимирській області було досить складно.

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Про деталі вибухів на 51 арсеналі ГРАУ РФ розповіли на порталі Defense Express.

На порталі пояснили, що 51 арсенал ГРАУ — це майданчик, площею 3,5 кв. км. Орієнтовна місткість складів — понад 260 тис. тонн снарядів різних типів, які зберігались у 45 сховищах та на 40 майданчиках. На сьогодні не зрозумілий рівень наповненості складів, тому не ясно, які втрати ЗС РФ, написали аналітики. Водночас, по характеру вибухів, які з'явились у мережі, на DE пояснили, що, ймовірно, вдалось підірвати ракети з твердотільним паливом. Ідеться про балістичні та зенітні ракети, а також ракети для РСЗВ, вказано у статті. Також вибухи на російському складі назвали "монструозними".

Удар по 51 арсеналу ГРАУ РФ - як виглядав вибух 22 квітня Удар по 51 арсеналу ГРАУ РФ - вибух біля міста Кіржач 22 квітня Фото: скриншот

У статті також пояснюється, що удар по 51 арсеналу — це складна ціль, оскільки вона розташована впритул до Москви й має бути захищена складною системою ППО. Якщо по російських арсеналах прилетіли українські засоби ураження, то не ясно, як їм вдалось підійти непоміченими. На порталі зауважили, що у Володимирській області навіть не працював сигнал повітряної тривоги.

"[Арсенал] знаходиться на мінімальній відстані від Москви, під захистом найбільш концентрованої системи протиповітряної оборони у всій РФ. Водночас у РФ не оголошували загрози щодо ударів українськими БПЛА чи ракетами. Тобто або були використані інші засоби, або система ППО РФ проґавила цю атаку", — підсумували на Defense Express.

На порталі також опублікували супутникове фото майданчика зі збройними складами неподалік від міста Кіржач. Також наголошується, що навіть губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв назвав події на складі "вибухом", а не "хлопком", як зазвичай пишуть у росЗМІ.

Удар по 51 арсеналу ГРАУ РФ - як виглядав склад поруч з містом Кіржач Фото: Defense Express

Удар по 51 арсеналу ГРАУ РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про вибухи на 51 арсеналі ГРАУ РФ, розташованому біля села Барсове неподалік від містечка Кіржач Володимирської області. Вдень 22 квітня у місцевих пабліках з'явилась серія фото та відео, на яких видно грибоподібну хмару над військовою частиною. Губернатор підтвердив вибухи та заявив, що оголосив евакуацію людей з навколишнього регіону.

Тим часом з'явилась реакція Міноборони РФ. Російське відомство запевнило, що 51 склад зброї ГРАУ не перебував під атакою дронів чи інших засобів ураження. Росіяни заявили, що сталась детонація через порушення правил техніки безпеки.

Попередні удари по складах ГРАУ відбулись восени 2024 року, писав Фокус. Зокрема, у вересні сталось два прильоти: по 23 та 107 арсеналах у Торопці Тверської області. При цьому місцеві жителі скаржились, що начебто відчули щось схоже на землетрус. Тоді ж на Defense Express з'явився перелік арсеналів ГРАУ на європейській частині РФ з вказівкою координат, площі та боєприпасів, які там зберігаються.

Нагадуємо, у квітні 2025 року Генштаб ЗСУ підтвердив удар по схованці операторів дронів ЗС РФ у Курській області.