РФ зберігає до 5 тисяч гаубиць Д-30 і "Гвоздик": чи з'являться вони на фронті зі снарядами з КНДР

Західні експерти вважають, що ЗС РФ мають проблеми з введенням достатньої кількості 122-мм артсистем, які перебувають на зберіганні, через брак боєприпасів. Але згідно з даними OSINT-аналітиків, російська армія може отримати понад 200 тисяч північнокорейських снарядів калібру 122-мм.

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На тлі відомостей про постачання в РФ північнокорейських боєприпасів виникло питання про кількість артилерійських систем в армії РФ, які могли б ними скористатися. Згідно з даними, що містяться в доповіді The Military Balance 2023, на озброєнні російської армії можуть перебувати ще 2 500 гаубиць Д-30, 2 000 САУ2С1 "Гвоздика" і приблизно 2 000 буксированих гаубиць М-30.

На початку 2023 року той самий довідник повідомляв про наявність у повітряно-десантних частинах ЗС РФ всього 130 одиниць 2С1 "Гвоздика" і 140 гаубиць Д-30. У цей же період росіяни почали використовувати Д-30 як засіб вогневої підтримки своїх штурмових груп. Ця практика продовжує застосовуватися і сьогодні.

Але незважаючи на значний запас 122-мм артилерійських систем, вони не можуть бути швидко введені в бій. Очевидно, що російська армія відчуває з цим проблеми, які криються в кількості відповідних боєприпасів.

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Згідно з даними OSINT-спільноти Frontelligence Insight російська армія може отримати від КНДР понад 0,5 млн одиниць боєприпасів. З них 70% припадає на 152-мм снаряди, що становить приблизно 386 400 снарядів, 20% — на 122-мм снаряди, що становить приблизно 211 000 снарядів, а решта 10% — на інші типи боєприпасів.

У зв'язку з цим оглядачі Bulgarian Military зазначають, що на реальну швидкість розгортання деяких типів артилерійських систем у російській армії впливає не тільки потужність їхнього бойового оснащення, а й наявність боєприпасів.

"З огляду на ситуацію, що склалася, Росія, ймовірно, запросила у Північної Кореї понад 200 000 одиниць 122-мм снарядів. Це було зроблено для того, щоб прискорити процес введення в дію артилерійських систем того ж калібру і забезпечити більш ефективну вогневу підтримку своїх ударних підрозділів", — підкреслили експерти.

Раніше повідомлялося, що за даними розвідки Республіки Корея, інформація про поставку в Росію понад мільйон снарядів із КНДР може бути елементом пропаганди. Під сумнів ставиться той факт, що військово-промисловий комплекс Північної Кореї може працювати краще, ніж у США.