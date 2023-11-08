РФ хранит до 5 тысяч гаубиц Д-30 и "Гвоздик": появятся ли они на фронте со снарядами из КНДР

Западные эксперты считают, что ВС РФ испытывают проблемы с вводом достаточного количества 122-мм артсистем, которые находятся на хранении, из-за нехватки боеприпасов. Но согласно данным OSINT-аналитиков, российская армия может получить более 200 тысяч северокорейских снарядов калибра 122-мм.

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На фоне сведений о поставках в РФ северокорейских боеприпасов возник вопрос о количестве артиллерийских систем в армии РФ, которые могли бы ими воспользоваться. Согласно данным, содержащимся в докладе The Military Balance 2023 на вооружении российской армии могут находиться еще 2 500 гаубиц Д-30, 2 000 САУ2С1 "Гвоздика" и около 2 000 буксируемых гаубиц М-30.

В начале 2023 года тот же справочник сообщал о наличии в воздушно-десантных частях ВС РФ всего 130 единиц 2С1 "Гвоздика" и 140 гаубиц Д-30. В этот же период россияне начали использовать Д-30 в качестве средства огневой поддержки своих штурмовых групп. Эта практика продолжает применяться и сегодня.

Но несмотря на значительный запас 122-мм артиллерийских систем, они не могут быть быстро введены в бой. Очевидно, что российская армия испытывает с этим проблемы, которые кроются в количестве соответствующих боеприпасов.

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Согласно данным OSINT-сообщества Frontelligence Insight российская армия может получить от КНДР более 0,5 млн единиц боеприпасов. Из них 70% приходится на 152-мм снаряды, что составляет примерно 386 400 снарядов, 20% — на 122-мм снаряды, что составляет примерно 211 000 снарядов, а оставшиеся 10% — на другие типы боеприпасов.

В связи с этим обозреватели Bulgarian Military отмечают что, на реальную скорость развертывания некоторых типов артиллерийских систем в российской армии влияет не только мощность их боевого оснащения, но и наличие боеприпасов.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, Россия, вероятно, запросила у Северной Кореи более 200 000 единиц 122-мм снарядов. Это было сделано для того, чтобы ускорить процесс ввода в строй артиллерийских систем того же калибра и обеспечить более эффективную огневую поддержку своих ударных подразделений", — подчеркнули эксперты.

Ранее сообщалось, что по данным разведки Республики Корея, информация о поставке в Россию более миллиона снарядов из КНДР может быть элементом пропаганды. Под сомнение ставится тот факт, что военно-промышленный комплекс Северной Кореи может работать лучше, чем в США.