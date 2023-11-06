Миллион снарядов от КНДР: слухи могут быть элементом пропаганды — эксперт

Военный эксперт Дмитрий Снегирев ставит под сомнение производственные мощности Северной Кореи и то, что она может поставлять такое большое количество снарядов. Поэтому распространение такой информации может быть направлено на введение в заблуждение руководства государства и людей.

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По информации разведки Южной Кореи, КНДР отправила России более миллиона снарядов. Впрочем, такая информация может быть лишь элементом пропаганды. Такое мнение в эфире "Украинское радио" высказал военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Эксперт считает, что информация о передаче КНДР такого большого количества снарядов является сомнительной. В частности, он ставит под сомнение то, что военно-промышленный комплекс Северной Кореи может работать лучше, чем в США.

Собственно, по его словам, мощность крупнейшего в Европе производителя оружия, немецкого концерна "Rheinmetall", составляет около 350 тыс. артснарядов в год, а США — около 250–300 тыс. снарядов в год.

"Соответственно возникает вопрос: неужели ВПК коммунистической Кореи работает лучше, чем ВПК США? Ответ очевиден. Поэтому это опять-таки элемент информационной пропаганды, который был запущен с целью если не напугать, то ввести в заблуждение и народ Украины, и военно-политическое руководство нашего государства", — отметил военный эксперт.

Также Дмитрий Снегирев прокомментировал ситуацию со снарядным голодом российских военных, несмотря на их многочисленные запасы. Он пояснил, что у войск РФ есть достаточные запасы снарядов, впрочем из-за отсутствия колесной техники оккупанты не могут доставить их непосредственно к линии фронта. Он добавил, что российский автопром не может удовлетворить потребности армии для активной фазы боевых действий в Украине.

Оружие КНДР для России

Информацию о том, что Россия получила от КНДР более миллиона снарядов, опубликовал Bloomberg со ссылкой на информацию от Национальной службы разведки Южной Кореи. Так, речь шла о поставках 10 партий оружия из более 1 млн снарядов. Отмечалось, что такого количества боеприпасов может хватить на около два месяца войны в Украине.

Между тем разведка Южной Кореи считает, что кроме артснарядов Россия могла получить и другие виды ракет, включая баллистические. Отмечается, что предприятия Северной Кореи работают на полную мощность, а для выполнения заказов России даже мобилизуют население.

О вероятном поступлении на российские склады боеприпасов, которые передала Северная Корея, в конце октября сообщала и британская разведка. Отмечалось, что при сохранении таких темпов поставок, КНДР может стать одним из ключевых поставщиков вооружения для России.

Несмотря на это в разведке не могут сказать, на каких условиях Россия получает вооружение. Вероятно, взамен Северная Корея получает финансовые компенсации, или же военные технологии.

Также информацию о передаче оружия Северной Кореей прокомментировали в начале ноября в Китае. Так, китайский дипломат Чжан Цзюнь заявил, что их страна не вмешивается в двустороннее сотрудничество других стран. Также он подчеркнул, что все усилия должны быть направлены на восстановление мира.

Поставки оружия России осудили и в Европе. Так, Служба внешних дел ЕС заявила, что принимая оружие от КНДР Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, соавтором которых она сама выступила. В частности, Евросоюз глубоко обеспокоен таким сотрудничеством России.

Добавим, недавно украинские военные рассказали, что Россия использует полученные снаряды на фронте и они отличаются от снарядов российского производства. В частности, военный рассказал, что подлет снаряда советского производства можно услышать, впрочем снаряды Северной Кореи почти бесшумные.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что КНДР закрывает свои посольства по всему миру. Вероятно, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын считает, что сможет получить больший экономический выигрыш от продажи вооружения России, чем от поддержки дипломатических представительств.

Также в начале ноября разведывательное агентство Южной Кореи отмечало, что КНДР намерена "поддержать" ХАМАС в его конфликте с Израилем. По информации депутата от правящей Партии народной власти, Ким Чен Ын приказал разработать меры по оказанию комплексной помощи Палестине.