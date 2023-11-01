"Мы не вмешиваемся": в Китае отреагировали на поставки оружия из КНДР в Россию

Китайский дипломат Чжан Цзюнь заявил о необходимости остановить огонь и восстановить мир в Украине, а также призвал все стороны учесть "интересы безопасности".

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Постоянный представитель Китайской Народной Республики (КНР) при ООН Чжан Цзюнь высказался о военном сотрудничестве Российской Федерации и Северной Кореи. Он заявил, что Пекин не вмешивается в отношения между другими странами, пишет "Укринформ" 1 ноября.

Журналисты попросили китайского дипломата прокомментировать передачу оружия из КНДР в Россию.

"Хочу подчеркнуть, что все усилия должны быть направлены на то, чтобы помочь остановить огонь и восстановить мир в Украине. Но мы не вмешиваемся в двустороннее сотрудничество других стран", – ответил Цзюнь.

Дипломат также заявил, что позиция Пекина предусматривает уважение к суверенитету и территориальной целостности стран и принципам Устава ООН. Кроме того, он призвал все стороны учесть "интересы безопасности".

Чжан Цзюнь упомянул о том, что в этом месяце Китай председательствует в Совете безопасности ООН и "открыт для любых дальнейших дискуссий". По его словам, ситуация в Украине находится на повестке дня Совбеза.

Напомним, по данным южнокорейской разведки от 1 ноября, ВС РФ получили партию артиллерийских снарядов от Северной Кореи. Также сообщалось, что в Россию прибыли северокорейские советники для оказания консультаций касательно использования боеприпасов.

Ранее, 26 октября, Министерство обороны Великобритании сообщило, что если Северная Корея сохранит текущие масштабы и темпы поставок военного оборудования в Россию, она станет одним из ключевых поставщиков вооружения для российской армии, наряду с Ираном и Беларусью.