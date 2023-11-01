"Ми не втручаємося": у Китаї відреагували на постачання зброї з КНДР до Росії

Китайський дипломат Чжан Цзюнь заявив про необхідність зупинити вогонь і відновити мир в Україні, а також закликав усі сторони врахувати "інтереси безпеки".

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Постійний представник Китайської Народної Республіки (КНР) при ООН Чжан Цзюнь висловився щодо військового співробітництва Російської Федерації та Північної Кореї. Він заявив, що Пекін не втручається у відносини між іншими країнами, пише "Укрінформ" 1 листопада.

Журналісти попросили китайського дипломата прокоментувати передачу зброї з КНДР до Росії.

"Хочу наголосити, що всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб допомогти зупинити вогонь і відновити мир в Україні. Але ми не втручаємося у двостороннє співробітництво інших країн", — відповів Цзюнь.

Дипломат також заявив, що позиція Пекіна передбачає повагу до суверенітету і територіальної цілісності країн та принципів Статуту ООН. Крім того, він закликав усі сторони врахувати "інтереси безпеки".

Чжан Цзюнь згадав про те, що цього місяця Китай головує в Раді безпеки ООН і "відкритий для будь-яких подальших дискусій". За його словами, ситуація в Україні перебуває на порядку денному Радбезу.

Нагадаємо, за даними південнокорейської розвідки від 1 листопада, ЗС РФ отримали партію артилерійських снарядів від Північної Кореї. Також повідомлялося, що в Росію прибули північнокорейські радники для надання консультацій щодо використання боєприпасів.

Раніше, 26 жовтня, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що якщо Північна Корея збереже поточні масштаби і темпи поставок військового устаткування в Росію, вона стане одним із ключових постачальників озброєння для російської армії, поряд з Іраном і Білоруссю.