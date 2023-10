Снаряди КНДР дали змогу ЗС РФ перейти в наступ на сході України, — росЗМІ

На думку експертів, Північна Корея має величезну кількість артилерії. У вересні вантажі з КНДР стали прибувати залізницею на склади в Краснодарський край.

Російська Федерація намагається до початку зими перехопити ініціативу у Збройних сил України, і північнокорейські снаряди їй можуть у цьому допомогти. Російська оборонна промисловість збільшила темпи виробництва. Таку думку висловили військовий експерт Раян Еванс і старший науковий співробітник Центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Майкл Кофман у подкасті War on the Rocks, повідомляє видання The Moscow Times.

Звернення РФ по військову допомогу до КНДР багатьма було сприйнято з усмішкою. Росія — країна, що претендує на статус світової держави, просить дати їй снаряди одну з найбідніших країн світу.

"Північна Корея має величезну кількість артилерії — цей крок може виявитися вирішальним", — зазначив Раян Еванс.

За їхньою інформацією, російські кораблі почали вивозити контейнери, імовірно, зі зброєю з КНДР до Приморського краю РФ ще із середини серпня, а у вересні ці вантажі почали прибувати залізницею на склади в Краснодарський край.

"Надходження снарядів із КНДР зіграли визначальну роль у тому, що Росія почала наступ на донецькому фронті, намагаючись захопити Авдіївку на південному сході та Куп'янськ — на північному сході. Посилаючи підрозділи на так званий "м'ясний штурм", російська армія наражає українські позиції на невпинний артилерійський обстріл", — пишуть журналісти з посиланням на El Pais.

Зброя КНДР для російської армії

Надані Північною Кореєю боєприпаси вже доставлені на військові склади в Росії та використовуються збройними силами країни-ініціатора на фронті в конфлікті з Україною. Про це 26 жовтня повідомило Міністерство оборони Великої Британії. За інформацією міністерства, якщо КНДР збереже поточні масштаби і темпи постачань військового обладнання в Росію, вона стане одним із ключових постачальників озброєння для РФ, поряд з Іраном і Білоруссю.

Крім цього, у Литві закликали прискорити постачання снарядів Україні. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс упевнений, що ЄС має ресурси, щоб перевершити постачання зброї Північної Кореї Російській Федерації.

Нагадаємо, 12 жовтня Кім Чен Ин висловив надію на перемогу Російської Федерації в боротьбі з "політикою гегемонії імперіалістів" і побажав президенту РФ Володимиру Путіну "міцного здоров'я та успіхів".