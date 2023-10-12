Сподівається на перемогу Росії: Кім Чен Ин висловився про свій нещодавній візит до РФ

Північнокорейський лідер заявив, що він "повністю задоволений" спілкуванням із Володимиром Путіним і побажав президенту РФ "міцного здоров'я та успіхів".

Related video

Голова Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) Кім Чен Ин висловив надію на перемогу Російської Федерації в боротьбі з "політикою гегемонії імперіалістів". Про це написало північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК 12 жовтня.

Повідомляється, що Кім Чен Ин надіслав Володимиру Путіну вітальну телеграму на честь 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між КНДР і РФ. Глава Північної Кореї заявив, що корейсько-російські відносини "невпинно розвиваються".

Важливо

"Ознака відчаю": зустріч Кім Чен Ина та Путіна показала, наскільки вони потрібні один одному, — WP

"Повністю задоволений, що під час нещодавнього офіційного дружнього візиту в Росію провів разом із товаришем Путіним щиросердий і всеосяжний обмін думками щодо багатостороннього розвитку корейсько-російських відносин дружби", — цитує агентство Кім Чен Ина.

Північнокорейський лідер побажав Володимиру Путіну "міцного здоров'я та успіхів", а також висловив сподівання на те, що росіяни здобудуть перемогу в боротьбі проти "політики гегемонії та антиросійських підступів ізоляції з боку імперіалістів".

Нагадаємо, 13 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрілися в Амурській області. Глава КНДР прибув потягом до залізничної станції космодрому.

Дослідження, проведене американським Центром стратегічних і міжнародних досліджень у рамках проєкту "Beyond Parallel", виявило значне збільшення обсягів вантажоперевезень між Північною Кореєю і Росією після зустрічі лідерів цих країн.