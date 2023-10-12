Надеется на победу России: Ким Чен Ын высказался о своем недавнем визите в РФ

Северокорейский лидер заявил, что он "полностью удовлетворен" общением с Владимиром Путиным и пожелал президенту РФ "крепкого здоровья и успехов".

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Председатель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын выразил надежду на победу Российской Федерации в борьбе с "политикой гегемонии империалистов". Об этом написало северокорейское информационное агентство ЦТАК 12 октября.

Сообщается, что Ким Чен Ын отправил Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь 75-летия установления дипломатических отношений между КНДР и РФ. Глава Северной Кореи заявил, что корейско-российские отношения "неустанно развиваются".

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"Полностью удовлетворен, что в ходе недавнего официального дружественного визита в Россию провел вместе с товарищем Путиным чистосердечный и всеобъемлющий обмен мнениями относительно многостороннего развития корейско-российских отношений дружбы", — цитирует агентство Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер пожелал Владимиру Путину "крепкого здоровья и успехов", а также выразил надежду на то, что россияне одержат победу в борьбе против "политики гегемонии и антироссийских происков изоляции со стороны империалистов".

Напомним, 13 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в Амурской области. Глава КНДР прибыл на поезде к железнодорожной станции космодрома.

Исследование, проведенное американским Центром стратегических и международных исследований в рамках проекта "Beyond Parallel", выявило значительное увеличение объемов грузоперевозок между Северной Кореей и Россией после встречи лидеров этих стран.