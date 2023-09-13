Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный": детали (видео)

Лидеры КНДР и РФ встретились у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей на космодроме "Восточный". Путин заявил, что Россия будет помогать строить спутники Северной Корее.

Related video

Утром 13 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный" в Амурской области. Об этом сообщило российское издание "РИА Новости".

Отметили, что церемония встречи двух лидеров состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей. Ким Чен Ын прибыл на поезде к железнодорожной станции космодрома.

"Я очень рад Вас видеть", — сказал Владимир Путин, пожав руку Ким Чен Ыну.

После этого Путин показал Ким Чен Ыну новый космодром и сообщил, что Россия будет помогать строить спутники Северной Корее.

Ким Чен Ыну рассказали об особенностях стартового комплекса космодрома "Восточный". Также он узнал о традиции на старте обходить ракету против часовой стрелки.

"Лидер КНДР проявляет большую заинтересованность ракетной техникой, они и космос пытаются развивать", — заявил президент РФ.

Кроме этого, у Владимира Путина спросили, будут ли во время встречи с главой КНДР обсуждать военно-техническое сотрудничество, на что он ответил, что время есть, обсудят все вопросы, не спеша.

Также в издании Mash уточнили, что главы двух государств осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2".

Президент КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию

12 сентября северокорейский лидер прибыл в Россию. Он приехал на личном бронепоезде.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чье заявление опубликовали росСМИ, заявил, что визит Ким Чен Ына в РФ будет полноформатным — запланированы переговоры делегаций, обед, общение в формате тет-а-тет. Два лидера обсудят экономическое сотрудничество, культурный обмен и международную повестку дня. Также Ким Чен Ын примет участие в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

Напомним, ранее Фокус писал о том, будут ли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин обсуждать передачу оружия, и какое именно вооружение хочет получить Кремль.