Хватит на два месяца: Северная Корея отправила РФ более миллиона снарядов, — Bloomberg

Россия получила снаряды, которых должно хватить до Нового года, свидетельствуют данные разведки Южной Кореи. В РФ приехали и северокорейские советники.

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ВС РФ получили партию артиллерийских снарядов от Северной Кореи, подтвердила Южнокорейская разведка. Кроме снарядов в Россию приехали северокорейские советники, которые будут консультировать использование боеприпасов. О деталях поставки оружия рассказало издание Bloomberg.

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Bloomberg ссылается на информацию от Национальной службы разведки Южной Кореи. Разведчики обнародовали отчет, в котором сообщили о содержании 10 партий оружия, отправленных КНДР в Россию. В 10 партиях — более 1 млн снарядов, говорится в сообщении медиа.

Одного миллиона снарядов должно хватить на два месяца войны в Украине, указывает СМИ. Чтобы россияне их правильно использовали, прибыли также северокорейские советники.

Отметим, на сегодня не известно, сколько времени КНДР производила подобный пакет вооружения и какова производительность оружейных заводов страны-партнера России.

Война РФ — детали

Отметим, поставки северокорейских снарядов состоялись после двух встреч российских чиновников с главой КНДР Ким Чен Ыном. В июле 2023 года в Северной Корее побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. СМИ сообщали, что возможная причина визита — потребность в снарядах, недостаток которой начала испытывать российская армия.

Через два месяца, 13 сентября, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского главы. Политики встретились на Дальнем Востоке России, куда оба прибыли специальными поездами. По итогам встречи сообщалось, что достигли договоренностей на взаимовыгодных условиях.

Между тем в октябре активизировались наступательные попытки ВС РФ на восточном участке фронта. В частности, начиная с 10 октября, начались атаки на Авдеевку в Донецкой области. Также возобновились штурмы на Купянск, Марьинку и Шахтерское. Согласно данным СМИ, российское наступление стало возможным после получения северокорейских снарядов.

Американские чиновники подтвердили получение партии оружия, которое прислали в РФ из КНДР. Тогда указывалось, что речь идет о тысячах контейнеров, которые направлялись с Дальнего Востока страны-агрессора.

Напоминаем, снаряды Северной Кореи также обнаружили у террористов ХАМАС в Секторе Газа. Эксперты указывали, что террористы могли их получить при посредничестве Ирана. Между тем США, совместно с Израилем, пытаются выработать план дальнейшего существования Газы после освобождения от ХАМАС. В то же время точные цели войны в Украине до сих пор неизвестны — об этом заявил новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.