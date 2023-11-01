Расширят производство: США планируют потратить часть денег на Украину и Израиль на ВПК

Министр обороны США Ллойд Остин говорит, что из 106 млрд долларов, которые запрашивает президент США у Конгресса, около 33 млрд пойдет на пополнение запасов и расширение производства.

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Запрос президента США Джо Байдена на 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю частично направлен на усиление производственных мощностей по производству боеприпасов. Об этом сообщает Defense News.

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о сложностях, которые есть для расширения производства боеприпасов и другого военного оборудования: ограничение рабочей силы, цепи поставок и инфраструктуры. Для решения сложных вопросов часть средств из 106 млрд долларов планируют направить на расширение производства.

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"Существуют определенные ограничения относительно того, как быстро они могут делать определенные вещи. Проблемы с рабочей силой будут и в дальнейшем. И когда вы расширяете мощность, возникает проблема времени, которое требуется для создания мощности и обеспечения бесперебойной работы линий", — сказал Остин.

Во многих случаях производители делают 2-3 смены для работников, чтобы не сбавлять темпов производства. Запрос Байдена включает помощь Украине и Израилю, а кроме этого 30 млрд долларов из финансирования пойдет на пополнение американских запасов оружия. Также надо 3 млрд долларов для расширения промышленной базы.

Война в Украине продолжается, когда бойцы ВСУ отвоевывают метр за метром территории, а российские войска пошли в наступление на нескольких направлениях. Тем временем Армия обороны Израиля засекретила данные по расходам боеприпасов. Однако уже сейчас очевидно, что США и НАТО испытывают дефицит артиллерийских боеприпасов.

Напомним, 1 ноября в США раскрыли схемы незаконных поставок электроники для российского ВПК.

31 октября СМИ писали, что Остин и Блинкен попытаются убедить Конгресс одобрить один пакет Украине и Израилю.