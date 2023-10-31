"Не отвечает интересам": Байден может наложить вето на помощь Израилю без Украины (видео)

По словам представителя администрации американского президента Джона Кирби, проект с помощью для Иерусалима не соответствует интересам национальной безопасности США, а подобные решения глава государства принимать точно не станет.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может наложить вето на финансирование для Израиля, если в пакете не будет помощи для Украины. На эту тему высказался координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 31 октября.

Журналисты задали вопрос, собирается ли глава государства подписывать законопроект, которые ранее предложили республиканцы Палаты представителей. В нем идет речь о помощи для Израиля на сумму 14,3 миллиарда долларов, однако про Украину не было ни слова.

Джон Кирби не дал четкого ответа, однако намекнул, что такой сценарий противоречил бы национальной безопасности США.

"Я думаю, мы вчера вечером ясно выразились, насколько этот республиканский законопроект не отвечает интересам нашей национальной безопасности. Президент никогда не будет ничего делать, если это не отвечает нашим ключевым потребностям в сфере национальной безопасности", — заявил Джон Кирби.

Отдельно представитель отметил, что вопросы Украины и Израиля переплетены, поэтому администрация Джо Байдена убеждена в том, что Конгресс обязан одобрить пакет военной помощи и для Киева, и для Иерусалима. Это поможет избежать дальнейшее наступление диктаторов и террористов на демократию.

"Путин и ХАМАС могут быть разными угрозами, но, как сказал президент в своей речи в прайм-тайм около недели назад, они оба стремятся уничтожить соседние демократии", — добавил Джон Кирби.

Он напомнил, что когда террористы и диктаторы не платят по счетам, то это приводит к еще большему хаосу, смертям и разрушениям.

Напомним, 31 октября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин и Государственный секретарь Энтони Блинкен попытаются убедить Конгресс одобрить один пакет помощи Украине и Израилю. По их словам, от помощи Киеву и Иерусалиму зависят продвижение интересов США за рубежом.