"Не відповідає інтересам": Байден може накласти вето на допомогу Ізраїлю без України (відео)

За словами представника адміністрації американського президента Джона Кірбі, проєкт із допомогою для Єрусалима не відповідає інтересам національної безпеки США, а подібні рішення голова держави ухвалювати точно не стане.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден може накласти вето на фінансування для Ізраїлю, якщо в пакеті не буде допомоги для України. На цю тему висловився координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 31 жовтня.

Журналісти поставили запитання, чи збирається голова держави підписувати законопроєкт, який раніше запропонували республіканці Палати представників. У ньому йдеться про допомогу для Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів, проте про Україну не було жодного слова.

Джон Кірбі не дав чіткої відповіді, однак натякнув, що такий сценарій суперечив би національній безпеці США.

"Я думаю, ми вчора ввечері ясно висловилися, наскільки цей республіканський законопроєкт не відповідає інтересам нашої національної безпеки. Президент ніколи не буде нічого робити, якщо це не відповідає нашим ключовим потребам у сфері національної безпеки", — заявив Джон Кірбі.

Окремо представник наголосив, що питання України та Ізраїлю переплетені, тому адміністрація Джо Байдена переконана в тому, що Конгрес зобов'язаний схвалити пакет військової допомоги і для Києва, і для Єрусалима. Це допоможе уникнути подальшого наступу диктаторів і терористів на демократію.

"Путін і ХАМАС можуть бути різними загрозами, але, як сказав президент у своїй промові в прайм-тайм близько тижня тому, вони обидва прагнуть знищити сусідні демократії", — додав Джон Кірбі.

Він нагадав, що коли терористи і диктатори не платять за рахунками, то це призводить до ще більшого хаосу, смертей і руйнувань.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що голова Пентагону Ллойд Остін і Державний секретар Ентоні Блінкен спробують переконати Конгрес схвалити один пакет допомоги Україні та Ізраїлю. За їхніми словами, від допомоги Києву та Єрусалиму залежить просування інтересів США за кордоном.