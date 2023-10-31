Остин и Блинкен попытаются убедить Конгресс одобрить один пакет помощи Украине и Израилю

Глава Пентагона и Государственный секретарь убеждены, что от помощи Киеву и Иерусалиму зависят продвижение интересов США за рубежом.

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Министр обороны США Ллойд Остин и Государственный секретарь Энтони Блинкен попытаются убедить Конгресс одобрить помощь Украине и Израилю одним пакетом. Об этом сообщает The Washington Post.

Президент США Джо Байден запросил у законодателей 106 млрд долларов для поддержки Украины, Израиля и безопасности американских границ. Однако новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что помощь Киеву и Иерусалиму будут рассматривать отдельно.

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И Блинкен, и Остин отметили, что поддержка Украины и Израиля имеет решающее значение для продвижения внешнеполитических интересов США. На кону стоит способность Киева отбиваться от вторжения РФ, а Израиль столкнулся с большой угрозой безопасности со стороны ХАМАС после нападения 7 октября.

Американский президент объяснял свой запрос тем, что поддержка является жизненно важной для нацбезопасности США. 106 млрд долларов он предлагает выделить в такой пропорции:

помощь Украине — 61,4 млрд;

помощь Израилю — 14,3 млрд;

гуманитарная помощь Израилю и Сектору Газа — 9 млрд;

безопасность границ США — 13,6 млрд;

военная помощь для противодействия экспансии Китая в Азии — 4 млрд долларов.

В издании отмечают, что сейчас запрос Байдена выглядит неопределенным. В сенате демократы и многие республиканцы поддерживают идею объединения помощи Украине и Израилю. Однако в Палате представителей выступают за отдельное рассмотрение вопроса. Также в США уменьшается поддержка общественности по поддержке Киева.

Напомним, Фокус разбирался, насколько война на Ближнем Востоке оттянет ресурсы от Украины.

28 октября СМИ писали, что Джонсон сопротивляется запросу Байдена об Украине и Израиле.