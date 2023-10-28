Военная помощь от США: Джонсон сопротивляется запросу Байдена об Украине и Израиле, — NYT

По словам журналистов, Джонсон дал понять, что не будет стремиться полностью блокировать помощь Украине, однако хочет рассматривать ее отдельно от помощи Израилю.

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Помощь США от Украины поставлена под вопрос из-за избрания спикером Палаты представителей Майка Джонсона. Так, политик сопротивляется призыву президента Байдена включить деньги для Украины в крупный законопроект о чрезвычайных расходах. Об этом пишет New York Times.

По словам журналистов, демократы в Конгрессе, чиновники Белого дома и некоторые ведущие республиканцы изо всех сил пытаются спасти помощь Украине. Они работают против личной позиции Джонсона и значительного давления, с которым он сталкивается со стороны других республиканцев.

Издание пишет, что Джонсон дал понять, что не будет стремиться полностью блокировать помощь Украине, однако хочет рассматривать ее отдельно от помощи Израилю.

"Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей состоит в том, что нам необходимо разделить эти вопросы", — сказал Джонсон о помощи Украины и Израилю.

По его словам, республиканцы не хотят бросить украинцев, однако на них лежит ответственность за управление деньгами американского народа.

С этим мнением не согласны Белый дом, демократы и другие республиканцы. Они считают, что лучше профинансировать сразу помощь и Украине, и Израилю.

"В конце концов, все это будет связано вместе, и мы будем голосовать по пакету", — сказал член Палаты представителей Майкл МакКол, республиканец от Техаса.

Он отметил, что Джонсон может начать действовать уже на следующей неделе, чтобы протолкнуть законопроект о чрезвычайных расходах, в котором не будет предусмотрена помощь Украине.

Напомним, республиканец Майк Джонсон, сторонник бывшего президента США Дональда Трампа, был избран спикером Конгресса 25 октября. Джонсон, известный своими крайне правыми и консервативными взглядами христианского толка, также играл важную роль в Конгрессе, где поддерживал попытки отменить результаты выборов 2020 года.

В апреле 2022 года он голосовал за законопроект о ленд-лизе для Украины. Но в последнее время выражался скептически относительно дальнейшей финансовой помощи Киеву.