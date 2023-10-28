Військова допомога від США: Джонсон чинить опір запиту Байдена про Україну та Ізраїль, — NYT

За словами журналістів, Джонсон дав зрозуміти, що не прагнутиме повністю блокувати допомогу Україні, однак хоче розглядати її окремо від допомоги Ізраїлю.

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Допомога США від України поставлена під питання через обрання спікером Палати представників Майка Джонсона. Так, політик чинить опір заклику президента Байдена включити гроші для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати. Про це пише New York Times.

За словами журналістів, демократи в Конгресі, чиновники Білого дому та деякі провідні республіканці щосили намагаються врятувати допомогу Україні. Вони працюють проти особистої позиції Джонсона і значного тиску, з яким він стикається з боку інших республіканців.

Видання пише, що Джонсон дав зрозуміти, що не прагнутиме повністю блокувати допомогу Україні, однак хоче розглядати її окремо від допомоги Ізраїлю.

"Наш консенсус серед республіканців Палати представників полягає в тому, що нам необхідно розділити ці питання", — сказав Джонсон про допомогу Україні та Ізраїлю.

За його словами, республіканці не хочуть кинути українців, проте на них лежить відповідальність за управління грошима американського народу.

З цією думкою не згодні Білий дім, демократи та інші республіканці. Вони вважають, що краще профінансувати одразу допомогу і Україні, і Ізраїлю.

"Зрештою, все це буде пов'язано разом, і ми голосуватимемо по пакету", — сказав член Палати представників Майкл Маккол, республіканець від Техасу.

Він зазначив, що Джонсон може почати діяти вже наступного тижня, щоб проштовхнути законопроєкт про надзвичайні видатки, в якому не буде передбачена допомога Україні.

Нагадаємо, республіканця Майка Джонсона, прихильника колишнього президента США Дональда Трампа, обрали спікером Конгресу 25 жовтня. Джонсон, відомий своїми вкрай правими та консервативними поглядами християнського спрямування, також відігравав важливу роль у Конгресі, де підтримував спроби скасувати результати виборів 2020 року.

У квітні 2022 року він голосував за законопроєкт про ленд-ліз для України. Але останнім часом висловлювався скептично щодо подальшої фінансової допомоги Києву.