Розширять виробництво: США планують витратити частину грошів на Україну та Ізраїль на оборону

Міністр оборони США Ллойд Остін каже, що зі 106 млрд доларів, які запитує президент США в Конгресу, близько 33 млрд піде на поповнення запасів та розширення виробництва.

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Запит президента США Джо Байдена на 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю частково спрямований на посилення виробничих потужностей з виробництва боєприпасів. Про це повідомляє Defense News.

Міністр оборони США Ллойд Остін розказав щодо складнощів, які є для розширення виробництва боєприпасів та іншого військового обладнання: обмеження робочої сили, ланцюга постачань та інфраструктури. Для розвʼязання складних питань частину коштів зі 106 млрд доларів планують направити на розширення виробництва.

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"Існують певні обмеження щодо того, як швидко вони можуть робити певні речі. Проблеми з робочою силою будуть і надалі. І коли ви розширюєте потужність, виникає проблема часу, який потрібен для створення потужності та забезпечення безперебійної роботи ліній", — сказав Остін.

У багатьох випадках виробники роблять 2-3 зміни для працівників, щоб не зменшувати темпів виробництва. Запит Байдена включає допомогу Україні та Ізраїлю, а окрім цього 30 млрд доларів з фінансування піде на поповнення американських запасів зброї. Також треба 3 млрд доларів для розширення промислової бази.

Війна в Україні триває, коли бійці ЗСУ відвойовують метр за метром території, а російські війська пішли в наступ на кількох напрямках. Тим часом Армія оборони Ізраїлю засекретила дані по витратах боєприпасів. Проте вже зараз очевидно, що США та НАТО відчувають дефіцит артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, 1 листопада в США розкрили схеми незаконних поставок електроніки для російського ВПК.

31 жовтня ЗМІ писали, що Остін та Блінкен спробують переконати Конгрес схвалити один пакет Україні та Ізраїлю.