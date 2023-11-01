У США розкрили схему незаконних поставок електроніки для російського ВПК: подробиці

Зловмисники створили підставні компанії в Брукліні й зуміли відправити в Росію понад 300 партій заборонених товарів на суму близько 10 млн доларів.

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У США розкрили багатомільйонну схему незаконного експорту напівпровідників, інтегральних схем та інших електронних компонентів подвійного призначення для потреб військово-промислового комплексу Росії. Схему було організовано через підставні компанії жителем Брукліна і двома громадянами Росії та Канади. Про подробиці викриття повідомила 31 жовтня пресслужба Міністерства юстиції США.

У Нью-Йорку було оприлюднено кримінальну справу за обвинуваченням Миколи Гольцева, Салімджона Насриддінова і Христини Пузирьової, які були пов'язані з російськими військовими. У заяві йдеться про те, що внаслідок дій американських служб було припинено діяльність складної закупівельної мережі, яка, ймовірно, використовувалася для придбання критично важливих технологій для сучасних систем озброєнь російських збройних сил.

"Як стверджується, обвинувачені ухилялися від санкцій, постачаючи в Росію обладнання, необхідне для систем високоточної зброї, частина якої використовувалася на полі бою в Україні", — заявив прокурор США Бреон Піс.

Спеціальний агент відділу розслідувань національної безпеки Іван Арвело додав, що впродовж року ця злочинна організація обходила американські санкції та закони, зумівши відправити в Росію понад 300 партій заборонених товарів на суму близько 10 млн доларів.

Як працювала схема

Зловмисники працювали через дві юрособи, зареєстровані в Брукліні — SH Brothers Inc. і SN Electronics Inc. Ці компанії здійснювали пошук, закупівлі та постачання товарів подвійного призначення від американських виробників, кінцевими одержувачами яких виявилися підсканкційні особи в РФ.

Зокрема, Гольцев отримував замовлення від росіян, пов'язаних з оборонним комплексом РФ, потім виходив на американських виробників і дистриб'юторів, використовуючи псевдонім "Нік Стівенс" або "Джіо Росс".

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Закупівлю здійснювали Гольцев і Насріддінов, прикриваючись SH Brothers і SN Electronics, після чого розсилали товари в різні місця Брукліна. Потім вони незаконно переправляли товари різним компаніям-посередникам із різних країн, включно з Туреччиною, Індією, Китаєм, ОАЕ, звідки товар прямував до Росії.

Зі свого боку Пузирьова курирувала всю бухгалтерію і проводила всі фінансові операції в рамках схеми.

У публікації також ідеться про те, що деякі з електронних компонентів, які незаконно постачали російському ВПК, було виявлено в захоплених в Україні системах озброєння ЗС РФ.

Зокрема, компоненти перебували в:

комплексі радіотехнічної розвідки "Торн-МДМ";

комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглебск-2";

легкій багатоцільовій керованій ракеті "Изделие 305-Е";

комплексі Л-370 "Витебск";

вертольотах Ка-52;

безпілотних літальних апаратах (БПЛА) "Орлан-10";

бойових танках Т-72Б3.

На закінчення сказано, що зловмисники знали, що компоненти, які постачаються, мають потенційне військове призначення і можуть бути використані в системах озброєння РФ.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині затримали чоловіка, який нелегально відправляв на територію Росії спеціальні двигуни для ударних безпілотників. Серед компонентів було виявлено ті самі силові установки, які ЗС РФ активно використовує у своїх БПЛА "Орлан-10" на території України.