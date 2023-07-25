Прилетел праздновать: Шойгу с делегацией прибыл в Северную Корею (видео)

В Минобороны РФ сообщили, что Сергей Шойгу прилетел в Северную Корею укреплять связи между странами и принимать участие в торжественных мероприятиях по случаю окончания Корейской войны.

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Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что самолет приземлился в международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна). У трапа Шойгу встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам.

Официальной целью визита в ведомстве называют участие российской военной делегации "в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов".

"Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", — подчеркнули в Минобороны РФ.

Стоит отметить, что речь идет о 70-летии окончания Корейской войны, которую начала Северная корея. Вооруженный конфликт продолжался с 1950 по 1953 год. Северную Корею поддерживали Китай и Советский Союз, а Южную — Соединенные Штаты и союзные страны. Боевые действия закончились подписанием соглашения 27 июля 1953 года, которое разделило полуостров на Северную и Южную Корею. Мирный договор подписан так и не был. Но в КНДР это событие празднуют как "День победы".

Так называемый "корейский сценарий" окончания российско-украинской войны якобы рассматривали в США. 18 июня СМИ писали, что в администрации Байдена якобы обсуждают варианты долгосрочного замораживания конфликта и задаются вопросом, где могут быть установлены потенциальные линии разграничения. Они должны устраивать Кремль и Украину. СМИ сообщали, что подобное обсуждение проводилось в разных американских ведомствах и Белом доме.

Украинские власти категорически отвергают подобный сценарий.

25 июля в издании Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщили, что в Вашингтоне сомневаются, что переговоры по завершению полномасштабного военного вторжения РФ в Украину могут пройти в этом году, так как темпы украинского контрнаступления медленные, из-за чего возникает риск затягивания конфликта.