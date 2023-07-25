Прилетів святкувати: Шойгу з делегацією прибув до Північної Кореї (відео)

У Міноборони РФ повідомили, що Сергій Шойгу прилетів до Північної Кореї зміцнювати зв'язки між країнами і брати участь в урочистих заходах з нагоди закінчення Корейської війни.

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Російська військова делегація на чолі з міністром оборони Сергієм Шойгу прибула до Корейської Народно-Демократичної Республіки. Про це повідомили в Міноборони РФ.

У відомстві зазначили, що літак приземлився в міжнародному аеропорту Сунан (передмістя Пхеньяна). Біля трапа Шойгу зустрів міністр оборони КНДР генерал армії Кан Сун Нам.

Офіційною метою візиту у відомстві називають участь російської військової делегації "в урочистих заходах, присвячених 70-річчю перемоги корейського народу у Вітчизняній визвольній війні 1950-1953 років".

"Цей візит сприятиме зміцненню російсько-північнокорейських військових зв'язків і стане важливим етапом розвитку співробітництва між двома країнами", — підкреслили в Міноборони РФ.

Варто зазначити, що йдеться про 70-річчя закінчення Корейської війни, яку розпочала Північна Корея. Збройний конфлікт тривав з 1950 по 1953 рік. Північну Корею підтримували Китай і Радянський Союз, а Південну — Сполучені Штати і союзні країни. Бойові дії закінчилися підписанням угоди 27 липня 1953 року, яка розділила півострів на Північну і Південну Корею. Мирний договір підписано так і не було. Але в КНДР цю подію святкують як "День перемоги".

Так званий "корейський сценарій" закінчення російсько-української війни нібито розглядали у США. 18 червня ЗМІ писали, що в адміністрації Байдена обговорюють варіанти довгострокового заморожування конфлікту і ставлять питання, де можуть бути встановлені потенційні лінії розмежування. Вони мають влаштовувати Кремль і Україну. ЗМІ повідомляли, що подібне обговорення проводилося в різних американських відомствах і Білому домі.

Українська влада категорично відкидає такий сценарій.

25 липня у виданні Wall Street Journal із посиланням на американських офіційних осіб повідомили, що у Вашингтоні сумніваються, що переговори щодо завершення повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну можуть відбутися цього року, тому що темпи українського контрнаступу повільні, через що виникає ризик затягування конфлікту.