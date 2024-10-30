Кремль "винагороджує" генералів епохи Шойгу вироками: деталі від британської розвідки

Російські генерали опиняються під слідством за корупційними звинуваченнями. Однак у Великій Британії переконані, що мета РФ — зовсім не побороти корупцію, яка є фундаментальною для кремлівського режиму.

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Москва "з ентузіазмом" карає воєначальників, які служили на ексголову Міноборони РФ Сергія Шойгу. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 30 жовтня.

Повідомляється, що у Росії заарештували та кинули в СІЗО генерал-майора Олександра Оглобліна. Його підозрюють у взятті хабаря на суму 10 мільйонів рублів. За даними слідства, телекомунікаційна компанія заплатила військовому задля виконання контрактів МО Росії.

Раніше Оглоблін був засуджений у лютому 2022 року та отримав 4,5 року позбавлення волі. Окремі обвинувачення стосувались розтрати коштів. Однак генерала достроково звільнили після свідчень проти його колишнього начальника. Мова про керівника Головного управління зв'язку ЗС РФ та заступника начальника Генштабу генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Останнього затримали у травні цього року.

"Другий арешт Оглобліна демонструє, що російська влада продовжує з ентузіазмом висувати звинувачення в корупції проти чинних і колишніх чиновників оборони (призначених в епоху колишнього міністра оборони Сергія Шойгу), навіть після отримання початкових вироків", — підкреслили у британській розвідці.

У Міноборони Великої Британії відкинули припущення, що Кремль намагається повістю викорінити корупцію. За оцінкою відомства, це — фундаментальна поведінка для функціонування режиму.

"Натомість російська влада, ймовірно, прагне обмежити корупцію до більш керованих рівнів, які мають менш різкий вплив на функціонування відомства", — додали у звіті.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що Україна й Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. У Кремлі озвучили свої умови.

Представник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що РФ накопичила приблизно 200 тисяч бійців на півдні.